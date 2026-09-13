El PSOE de Cádiz homenajea en Vejer a sus históricos militantes por su "contribución democrática y de progreso"

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VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz y parlamentario andaluz, Juan Cornejo, ha compartido una jornada de convivencia con la agrupación local del partido en Vejer de la Frontera, un encuentro que "ha servido para rendir un justo y necesario reconocimiento a los compañeros y compañeras socialistas históricos que han forjado los cimientos democráticos y de progreso en el municipio".

También han asistido los candidatos a la alcaldía de Barbate y Conil, Javier Rodríguez y Juan Antonio Nieto Caballero, respectivamente, así como la secretaria general del PSOE en Conil, Carmen Sánchez.

Así lo ha destacado el conjunto en una nota, misma vez que ha indicado que Cornejo ha valorado de forma muy positiva la incansable labor y la gestión que está liderando el actual alcalde, Antonio González.

En relación al acto de reconocimiento, desde las filas socialistas han querido lanzar un mensaje de profundo agradecimiento a las bases: "A los casi 200 compañeros y compañeras que han arropado y estado, sabemos que sois muchos los que no habéis podido por diversos motivos estar".