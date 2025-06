El PSOE de Cádiz pide a la Junta "cumplir con el ensanchamiento y la seguridad vial que necesita la A-405"

CÁDIZ 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz y alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha participado junto al alcalde de Castellar, Adrián Vaca, y a los alcaldes de San Martín del Tesorillo, Jesús Fernández y de Jimena, Fran Gómez, en la manifestación convocada este domingo por la plataforma 'Por unas carreteras dignas' para reclamar el arreglo de la A-405.

Ruiz Boix ha exigido al presidente andaluz, Juanma Moreno, que "al fin cumpla con alguna de sus promesas, que cumpla con el ensanchamiento y con la seguridad vial que necesita esta andaluza A-405". Ha apostillado el dirigente que "gracias al gobierno socialista se construyó la variante de Miraflores, una variante que tuvo una inversión de más de 14 millones de euros". Además, ha señalado que bajo el mandato del PSOE "se realizó el ensanchamiento del firme, que mejora desde la estación de San Roque hacia prácticamente Castellar y Almoraima con la construcción de un carril bici y que ha mejorado la seguridad".

"A partir de ahí, y después de siete años de gobierno del Partido Popular, solo hay deterioro, falta de conservación y olvido en los compromisos que supone llevar ese punto desde Almoraima hacia el Corchado en el municipio de Jimena, llegando hasta San Pablo", ha señalado, para insistir en que "son casi 30 kilómetros que requieren una inversión de más de 70 millones de euros que desgraciadamente no están en proyecto por parte del Gobierno de Moreno Bonilla, a pesar de hacerse fotos aquí comprometiéndose en el año 2018 con esa campaña del 'Juanmaloharía' que se ha convertido en Juanma no hace nada, Juanma miente cada vez que se compromete".

En la misma línea, ha abundado en que "el arreglo de esta carretera estaba incluida en el año 2019 en el plan de 112 medidas para ayudar paliar los efectos negativos de un Brexit que hoy seis años después no hay ni siquiera proyecto, no hay ni siquiera el firme mejorado, únicamente se hacen tramos pequeños que insultan a la inteligencia de las vecinas y de los vecinos de estos cuatro municipios de San Roque, Castellar Jimena y Tesorillo, tramos pequeños de cien metros o de 200 metros que no hacen sino generar mayor problema de seguridad en esta carretera, que requiere una inversión seria para un tramo de 30 kilómetros".

Asegura Ruiz Boix que "el PSOE no va a usar las malas artes de culpar a nadie del accidente como sí han hecho con el ministro Marlaska y los asesinatos de los dos guardias civiles de Barbate", insistiendo en que "lo que hace falta de verdad, es un compromiso real de respeto a los vecinos de esta zona, que son más de 20.000 habitantes, que usan esta carretera para el traslado a sus puestos de trabajo hacia los polos industriales y no tienen más que sobresaltos, por un deslizamiento que hace que cuando hay más lluvia el peligro sea más constante".

"Por cierto, si mañana el consejero de presidencia Antonio Sanz viene y promete que van a llegar las máquinas, espero que sea para que se inicie en el kilómetro 12 y lleguen hasta el kilómetro 31 de esta A-405, desde el inicio de Almoraima hacia el Corchado en San Pablo, que tengamos el ensanchamiento de este firme que mejore la seguridad, la construcción de un carril bici y sobre todo el que se eliminen los baches o sobresaltos, que quizás son los que provocaron ese accidente hace tan solo un mes", ha concluido reclamando "una reacción urgente y un plan de choque".

VARA RECUERDA EL "RÉCORD HISTÓRICO" DE PRESUPUESTO ANDALUZ

Por su parte, Vaca ha reivindicado también el derecho a unas carreteras dignas y al arreglo integral de la A-405, "unas carreteras que necesitan de la atención que reclamamos a la autoridad competente la Junta de Andalucía, que como vemos en reiteradas ocasiones han anunciado y se han comprometido a realizar inversiones en esta calzada, pero por desgracia seguimos viéndola sin ejecución, sin máquina sobre el terreno y lo hacemos además también en un año con récord histórico en el presupuesto de la Junta de Andalucía".

Reclama el alcalde de Castellar "el protagonismo que los municipios del interior requieren, necesitan y ambicionan porque sin duda es el interior de la comarca una parte importante también que suma al desarrollo de la comarca con sectores estratégicos". Sostiene Vaca que "el desarrollo necesario para sus vecinos tiene que entrar por la misma calzada que hoy estamos ocupando y que hoy estamos reclamando al Gobierno de la Junta de Andalucía, a la consejera de Fomento, que aún a esta fecha no nos ha convocado a la solicitud de reunión que le hemos hecho".

"Confiamos en que se trace un calendario que nos permita de una vez tener por todas la ejecución de obras que necesitamos tras año de compromiso tras meses de espera y tras distintos anuncios que desgraciadamente no vemos que lleguen al interior de la comarca", ha demandado, señalando que "este es un ejemplo más de la desidia, del abandono y de la falta de ejecución que tiene el interior de la comarca, mientras vemos cómo recalan inversiones y se cumplen compromisos en otros puntos de la comarca y de la provincia".

En conclusión, el también secretario de Política Institucional de la Ejecutiva provincial ha apuntado que "el interior del Campo de Gibraltar son municipios que ansían desarrollo y crecimiento, necesitados también de sectores pujantes en la economía de la comarca y la provincia, que ambicionan un desarrollo agrícola, un desarrollo forestal, un desarrollo también industrial, ligado a esa agroindustria y también un desarrollo turístico que vemos como decíamos los alcaldes en convocatorias anteriores, son municipios que cuelgan el cartel de completo, cada fin de semana, cada puente para conocer nuestra nuestra rica naturaleza y nuestro patrimonio que es mucho, plural, diverso y que contribuye también a esa marca positiva del Campo de Gibraltar".