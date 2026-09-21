El PSOE elige a Seila Pavón como candidata a la Alcaldía de La Línea (Cádiz) en las elecciones de 2027

Seila Pavón, candidata del PSOE en La Línea para 2027. - PSOE

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Cádiz ha aprobado este lunes elevar a la Comisión Federal de Listas la propuesta de Seila Pavón Guerrero como candidata socialista a la Alcaldía de La Línea de la Concepción en las elecciones municipales de 2027, conforme al procedimiento establecido por la dirección federal del partido para su designación.

Según ha indicado en una nota el PSOE, Pavón reúne las condiciones necesarias para encabezar un "proyecto renovador, abierto y con capacidad para ofrecer una alternativa de gobierno sólida y cercana en el municipio". "La candidatura de Seila Pavón representa la voluntad del PSOE de abrir una nueva etapa en La Línea, con un proyecto que mire al futuro, supere inercias y sitúe en el centro las necesidades reales de sus vecinos y vecinas", ha asegurado.

Afincada en La Línea de la Concepción desde 2002, donde llegó con 15 años y ha desarrollado su vida personal y profesional, Pavón cuenta con una trayectoria estrechamente ligada al tejido social del Campo de Gibraltar, según ha apuntado el PSOE, que ha señalado que es licenciada en Derecho por la Universidad de Cádiz, cuenta con un Máster de Acceso a la Abogacía y ha superado la prueba de aptitud profesional del examen estatal.

En el ámbito laboral, su trayectoria se ha desarrollado en áreas de gestión, administración y coordinación de equipos en empresas vinculadas a la actividad con Gibraltar, desempeñando funciones de organización, planificación y mejora de procesos comerciales. Asimismo, uno de los principales activos de su perfil es que trabaja en Gibraltar desde hace años, al igual que otros miles de linenses que han visto su vida favorecida por el "acuerdo histórico" que, entre otras cuestiones, ha supuesto desmantelar la última verja de Europa, ha puesto en valor el PSOE.

En el plano social y municipal, el PSOE ha indicado que Pavón, madre de un niño de cinco años y militante socialista de reciente afiliación, formó parte de la última convocatoria electoral de la formación Otra Línea Es Posible (OLEP), lo que le permitió "profundizar en la realidad política y comunitaria de la localidad antes de dar el paso al frente para liderar el proyecto del PSOE en La Línea".

Finalmente, ha indicado que la propuesta de Seila Pavón por parte de la dirección provincial del PSOE de Cádiz da cumplimiento a la resolución de la Comisión Federal de Listas que acordó excepcionar la celebración de elecciones primarias en La Línea de la Concepción, instando a la dirección provincial a elevar una propuesta de designación para liderar la alternativa socialista en el municipio en 2027.