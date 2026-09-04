El PSOE exige a la Junta el arreglo integral de la carretera entre Barbate y Zahara de los Atunes en Cádiz

El portavoz del PSOE en Diputación, Javier Pizarro, en la carretera Barbate-Zahara. - PSOE

BARBATE (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Barbate (Cádiz) ha reclamado a la Junta de Andalucía el arreglo integral y el mantenimiento de la carretera A-2231, que conecta Barbate con Zahara de los Atunes, ante el estado que presenta una carretera que soporta un "elevado volumen de tráfico"

En una nota, el secretario general del PSOE de Barbate y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Javier Rodríguez, ha señalado las "dificultades" que afrontan los trabajadores que utilizan esta vía para desplazarse hasta Zahara de los Atunes y ha recordado los accidentes de gravedad registrados en la carretera. "No vamos a parar hasta que esta carretera se asfalte, se mantenga y esté en plenas condiciones para nuestros vecinos y vecinas de Barbate y Zahara de los Atunes", ha afirmado.

Asimismo, ha afirmado que el Ministerio de Defensa ha mostrado su voluntad para ceder terrenos del Retín a la Junta de Andalucía al fin de construir la rotonda que ha reclamado el grupo municipal socialista y así contribuir a mejorar la seguridad vial y de tráfico en la zona.

Por su parte, el portavoz del PSOE en Diputación, Javier Pizarro, ha denunciado "la dejadez de la Junta de Andalucía" respecto a sus competencias en materia de carreteras y ha puesto como ejemplo el estado de la A-2231. El dirigente socialista ha destacado que se trata de una de las vías más utilizadas de la provincia debido al importante atractivo turístico de Zahara de los Atunes y de toda esta zona.

"Hemos podido comprobar el lamentable estado en el que se encuentra esta carretera", ha señalado, reclamando al Gobierno andaluz que acometa las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de quienes utilizan esta vía.

Pizarro ha anunciado que el PSOE llevará esta reivindicación al próximo Pleno de la Diputación de Cádiz, después de que la moción haya sido aprobada por unanimidad en el Ayuntamiento de Barbate, y ha confiado en que todos los grupos políticos respalden la iniciativa.

Asimismo, ha señalado el estado de algunas actuaciones vinculadas al carril bici proyectado en la zona dentro del trazado de EuroVelo, reclamando a la Junta que complete las infraestructuras pendientes.