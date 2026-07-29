El PSOE exige a la Junta el arreglo urgente de la A-393 que une Espera con Arcos (Cádiz)

Juan Cornejo en la A-393. - PSOE

ESPERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El parlamentario andaluz del PSOE por la provincia de Cádiz, Juan Cornejo, y la portavoz municipal del PSOE en Espera, Zara Rodríguez, han exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la intervención y reparación urgente de la carretera A-393 que une los municipios de Arcos y Espera, tras el trágico accidente de tráfico que ha costado la vida a un hombre.

En una nota, ambos dirigentes han recordado que el pasado mes de mayo ya estuvieron en esta misma vía advirtiendo del "pésimo estado" de la calzada. "Hace apenas dos meses vinimos a advertir de que la falta de mantenimiento de esta carretera era un peligro inminente para los conductores, denunciamos su estado y pedimos actuaciones, pero la inacción del Gobierno andaluz nos ha llevado al peor de los escenarios", han asegurado.

Juan Cornejo ha anunciado que elevará este asunto con carácter de urgencia al Parlamento de Andalucía para pedir explicaciones. "Es inaceptable que tengamos que lamentar la pérdida de vidas humanas por la dejadez en nuestras infraestructuras", ha afirmado antes de manifestar que "el presidente de la Junta no puede seguir mirando hacia otro lado mientras los vecinos de la comarca se juegan la vida a diario".

Por su parte, la portavoz municipal Zara Rodríguez ha asegurado que el estado actual de la carretera "causa víctimas mortales" y ha incidido en que "ha llegado el momento de dar un paso al frente para frenar esta sangría de accidentes". "Hago un llamamiento a todos los vecinos de Espera, a las asociaciones, a los colectivos, al Ayuntamiento y a todos los grupos políticos, porque esto no va de siglas, va de nuestras familias, de la seguridad de quienes recorremos estas carreteras cada día", ha manifestado.

Así, Cornejo y Rodríguez han animado a la ciudadanía a organizar entre todos una gran movilización para exigir de manera unánime el arreglo definitivo de la A-393, así como del resto de accesos al municipio de Espera. "Si tenemos que desplazarnos hasta las puertas del Parlamento de Andalucía vamos a hacerlo, lo importante ahora es unirnos y decidir, entre todos, cuál es la mejor forma de conseguir que nos escuchen", ha insistido Zara Rodríguez.