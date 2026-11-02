El PSOE de Medina Sidonia (Cádiz) rinde homenaje al alcalde Ángel Ruiz Enciso y a las víctimas del franquismo

El PSOE de Medina Sidonia rinde homenaje al alcalde Ángel Ruiz Enciso y a las víctimas del franquismo. - PSOE CADIZ

MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Medina Sidonia ha conmemorado el Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura franquista, reconocido por la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. El portavoz del grupo municipal socialista y parlamentario andaluz, Juan Cornejo, junto a miembros del PSOE local, han depositado dos ramos de flores en el cementerio municipal sobre la lápida del alcalde Ángel Ruiz Enciso, colocada en 1980 cerca de una fosa común donde se presumen sus restos y los de la Corporación de 1936.

De los nueve miembros de dicha Corporación, seis fueron asesinados por los falangistas que tomaron por la fuerza el poder tras el 18 de julio de 1936: el alcalde Ángel Ruiz Enciso y los ediles Manuel Delgado Marchante (Molletero), Miguel Dávila Mendoza, Francisco Bello Guerrero, José González Pérez (Ganga) y Manuel Montero Romero (El Quinto). Sus muertes y las de otros dirigentes obreros constan anotadas someramente en una libreta conservada en el Archivo de la Iglesia Santa María La Mayor, ha recordado el PSOE en una nota.

Cornejo ha señalado que el recuerdo a Enciso se extiende a las más de 300 personas represaliadas en el municipio entre asesinados, exiliados, desaparecidos y huidos. Por ello, afirmó que "desde todas las administraciones, organismos públicos, partidos políticos y organizaciones civiles estamos obligados a garantizar a las víctimas de los delitos más graves que existen su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación".