PSOE pide explicaciones a Diputación de Cádiz sobre expedientes de patrocinios con empresarios investigados por blanqueo

Archivo - Javier Pizarro en rueda de prensa. - PSOE - Archivo

CÁDIZ 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Cádiz, Javier Pizarro, ha anunciado que exigirán "explicaciones inmediatas y por escrito" a la presidenta de la Institución provincial, Almudena Martínez del Junco, en relación a la intervención judicial de contratos públicos y los expedientes de patrocinio del área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico con empresarios investigados por blanqueo de capitales.

En una nota, Pizarro ha acusado a la presidenta de incurrir en "una flagrante doble moral y falta de transparencia al suspender cautelarmente de forma apresurada estos acuerdos, cuando hace una semana defendió la legalidad de los procedimientos de la Diputación que están siendo objeto de investigación".

"Asistimos a un nuevo ejercicio de cinismo político por parte del Gobierno del PP en esta Diputación, porque primero sacan pecho y nos dicen que no hay nada que ocultar tras personarse la Guardia Civil en el Edificio Roma, y de buenas a primeras nos encontramos con decretos de suspensión cautelar para patrocinios de gran calado como el Pal Sur Festival y el Puro Latino", ha afirmado Pizarro, que ha añadido que quieren saber "qué ha cambiado, qué ocultan en esos cajones y por qué se pasa de la defensa numantina a la parálisis preventiva por la puerta de atrás".

El PSOE ha señalado que ha registrado preguntas e iniciativas de control amparadas en el Reglamento Orgánico para "obligar al Ejecutivo provincial a arrojar luz sobre un asunto de extrema gravedad". En este sentido, ha recordado que la intervención policial del pasado 1 de julio en dependencias provinciales requirió documentación "conectada directamente con una macrorredada por presunto blanqueo de capitales y narcotráfico desarrollada en El Puerto de Santa María".

Así, el PSOE ha solicitado formalmente por vía escrita la entrega de una copia completa de cada uno de los expedientes intervenidos por la Guardia Civil, incluyendo el del festival Puro Latino y ha exigido tener "acceso inmediato al decreto de suspensión del contrato de patrocinio del Pal Sur Festival y Puro Latino, a los informes técnicos que sustentan dicha medida cautelar y al informe de retorno publicitario que supuestamente se está elaborando para intentar resolver dichos compromisos".

"El dinero público de los gaditanos y las gaditanas no puede estar bajo la sombra de la sospecha ni ser gestionado con el sectarismo y la opacidad a la que nos tiene acostumbrados este Gobierno de la derecha", ha concluido Javier Pizarro, que ha exigido "limpieza democrática, claridad absoluta, colaboración con la Justicia y que la Diputación se persone en el caso como administración perjudicada para velar por los intereses de los gaditanos".