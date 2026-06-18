PSOE-A propone a PP plantear una "moción de censura" contra Landaluce: "Hay que apartarlo de manera fulminante"

El secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A, Mario Jiménez (Fotografía de Archivo) - PSOE-A
HUELVA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A y parlamentario autonómico, Mario Jiménez, ha propuesto este jueves al PP plantear conjuntamente una moción de censura contra el alcalde de Algeciras (Cádiz), el 'popular' José Ignacio Landaluce, para "apartarlo de manera fulminante" tras los presuntos casos de acoso sexual que habría protagonizado.
En declaraciones a los medios de comunicación en Huelva, Mario Jiménez ha manifestado que "ayer conocimos que el Partido Popular ha decidido que no va a volver a presentar" a Landaluce como candidato a la Alcaldía de Algeciras, al tiempo que ha denunciado "la estrategia de ocultación y de encubrimiento absolutamente irresponsable y machista" con la que el presidente del PP-A y presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, ha estado "tapando lo que venía pasando en Algeciras, única y exclusivamente por mero interés electoral".
"Ahora, cuando ya el agua está llegando al cuello del Partido Popular, ha decidido actuar, pero ya es tarde, ha pasado más de un año", ha indicado Mario Jiménez, para quien es "absolutamente impresentable que si el PP tiene información por la cual el señor Landaluce no puede ser alcalde a partir del próximo año, consienta que lo sea hoy mismo".
"Por eso le pedimos al PP que, junto con el PSOE, presente una moción de censura para apartar inmediatamente y de manera fulminante, al señor Landaluce de la alcaldía de Algeciras", ha indicado el dirigente socialista, quien también ha demandado a Moreno que "vaya a los tribunales con la información que tenga".
Ha agregado que si Juanma Moreno tiene información que justifica "que se aparte" a Landaluce, "tiene que ponerla a disposición de las instancias judiciales para verificar el alcance y la responsabilidad que pueda aparecer detrás de esos indicios" que le llevan a tomar esa decisión.
Mario Jiménez ha explicado que el PSOE tiene "información por la cual dos importantísimos cargos del PP en la provincia de Cádiz han podido ser testigos de los hechos que están detrás de esta posición que ayer conocimos del PP para apartar al señor Landaluce". Ha considerado que esos dirigentes del PP "tienen que valorar el alcance en términos de responsabilidad de esos acontecimientos y si entienden que pudieran ser constitutivos de un delito, tienen que actuar con responsabilidad, y tienen que irse, con toda esa información, a los tribunales".
"Toda la carga de la prueba la tiene encima Moreno Bonilla: Si cree que el señor Landaluce no es digno de ser representante de su partido a partir del 2027, no puede pensar que lo puede ser en el día de hoy", ha sentenciado Mario Jiménez, quien ha insistido en llamar al presidente en funciones de la Junta a "la responsabilidad, a que deje de encubrir y que actúe para apartar a quienes no actúan correctamente".
"Que active inmediatamente la moción de censura para apartar a Landaluce de la alcaldía de Algeciras, mañana mismo, y tendrá el apoyo y el respaldo del PSOE para hacerlo, y que de la información que tenga y conozca, si entiende que tiene trascendencia, acude a las instancias judiciales que sean precisas, para ponerla a disposición y bajo conocimiento de la justicia", ha insistido en demandar Mario Jiménez a Moreno.