PSOE-A urge a Moreno a lograr que Landaluce dimita de alcalde de Algeciras: Su situación "ya no aguanta un minuto más"

El portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, atiende a los medios. - PSOE-A

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha urgido este jueves al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, a conseguir que José Ignacio Landaluce "presente su dimisión" como alcalde de Algeciras (Cádiz), porque su situación "ya no aguanta ni un minuto más" tras conocerse que "una militante del PP" le "ha denunciado" por dos presuntas "agresiones sexuales", así como "por un posible delito contra las administraciones públicas" que estaría asociado a esos presuntos hechos.

Así lo ha relatado Mario Jiménez en una atención a medios en el Parlamento andaluz en la que ha aseverado que los socialistas llevan "meses denunciando lo que estaba pasando en Algeciras", así como el "encubrimiento vergonzoso e indecente" que, según ha criticado, ha realizado Moreno sobre Landaluce.

"Creo que esto no aguanta ni un minuto más", ha enfatizado el representante del PSOE-A, que ha agregado que "ya está bien de pretender engañar, como si la ciudadanía de Algeciras y de Andalucía fuera tonta, planteando ese 'jueguecito' de que Landaluce está dentro" o "está fuera" del PP.

"Landaluce es alcalde de la ciudad de Algeciras porque así lo ha querido Moreno Bonilla", que "pone su ambición de poder por delante de la seguridad y de la vida de las mujeres que han podido presuntamente recibir de este señor un comportamiento inadecuado", ha sentenciado Mario Jiménez.

Ha añadido que "lo que conoce todo el mundo en la provincia de Cádiz es que se han puesto los recursos del Ayuntamiento de Algeciras, y el ejercicio del poder que los ciudadanos le otorgaron" a Landaluce, "al servicio para intentar tapar y ocultar lo que estaba pasando allí", y ha afirmado que Landaluce, "con el aval y la aquiescencia" de Juanma Moreno, "ha perseguido a todo aquel o aquella que se ha atrevido a denunciar lo que allí estaba ocurriendo".

Mario Jiménez ha puesto de relieve que, ahora, "una militante del PP ha llevado al Tribunal Supremo" lo que los socialistas venían "denunciando hace mucho tiempo", y ha incidido en señalar que Moreno "conoce desde hace muchos meses que otras compañeras de su formación política han denunciado el comportamiento" de Landaluce, y "no ha hecho absolutamente nada".

"Moreno Bonilla sabe que en los canales internos de su partido se ha denunciado lo que allí estaba ocurriendo y no ha hecho absolutamente nada; sabe que se ha perseguido a periodistas que se han atrevido a denunciar lo que estaba pasando allí y los enjuagues por intentar tapar lo que ocurría en Algeciras", ha advertido también el diputado socialista.

En este contexto, el representante del PSOE-A ha urgido a Moreno a que "actúe inmediatamente", y ha pedido al presidente del PP-A que "consiga" que Landaluce "presente su dimisión" como alcalde de Algeciras.

UNA "MOCIÓN DE CENSURA" COMO ALTERNATIVA A SI LANDALUCE NO DIMITE

Si no presenta su dimisión, Jiménez ha planteado que los concejales del PP en Algeciras, que "tienen mayoría y tendrían el respaldo" de los ediles del PSOE, "promuevan una moción de censura para apartar la vergüenza" que, según ha sostenido, representa ahora mismo el "propio alcalde".

"Y si los concejales del PP de Algeciras se negaran a presentar esa moción de censura y a apartar a Landaluce", desde el PSOE-A piden que Moreno "expulse inmediatamente de la disciplina del Partido Popular a esos concejales que se convierten en cómplices de lo que allí ocurre, y que dé garantía de que ninguno de ellos serán candidatos en las próximas elecciones municipales en la ciudad" algecireña.

Mario Jiménez ha señalado que si Juanma Moreno "no actúa inmediatamente, con toda claridad y contundencia, para apartar" a Landaluce, "se está poniendo a la altura" del alcalde y demostraría que tiene su "misma catadura moral", y ha sostenido que en este caso "está en juego la credibilidad del compromiso" del presidente de la Junta y del PP-A "en la defensa de la libertad sexual, de la seguridad, de la igualdad y de los derechos de las mujeres", por lo que ha incidido en pedir que "actúe de manera fulminante" contra el regidor.

Finalmente, el diputado del PSOE-A ha dedicado unas palabras de reconocimiento a dos compañeras de partido --la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y la edil algecireña Rocío Arrabal--, que "han sido perseguidas hasta los tribunales por Landaluce por denunciar lo que allí estaba pasando", según ha lamentado.