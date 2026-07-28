El Puerto (Cádiz) abre la convocatoria de 60 nuevas plazas de auxiliar de ayuda a domicilio para reforzar el servicio

Germán Beardo en las nuevas oficinas de Avanza El Puerto. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, acompañado de la presidenta de Avanza El Puerto, Leonor Caballero, y el consejero delegado, Antonio Jesús Ruiz, ha visitado las nuevas oficinas de la empresa municipal, desde donde ha anunciado la apertura del proceso de contratación de 60 nuevas auxiliares de ayuda a domicilio, lo que permitirá incrementar la plantilla desde las aproximadamente 190 profesionales actuales hasta alcanzar las 250.

En una nota, ha recordado que el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que lleva un mes municipalizado, ha incorporado además a dos nuevas coordinadoras pasando de tres a cinco profesionales, con el objetivo de reforzar la organización, el seguimiento de los casos y la calidad asistencial.

El alcalde ha manifestado sentirse "muy orgulloso por el éxito en la transición de este servicio" y ha destacado la "voluntad de seguir creciendo para poder ampliar la cobertura, que comienza con este importante refuerzo humano con el que se pretende atender a 200 nuevos usuarios, pasando de los cerca de 500 beneficiarios actuales a 700 personas dependientes atendidas en la ciudad".

"Cuando anunciamos la municipalización dijimos que no era un cambio de nombre, sino un cambio de modelo y hoy podemos demostrar que cumplimos nuestra palabra, ya que en apenas un mes el servicio funciona con normalidad, creamos empleo, reforzamos la estructura organizativa y ampliamos la atención para que ninguna persona que necesite este recurso se quede atrás", ha señalado Germán Beardo.

El alcalde ha explicado que el objetivo que llevó al Ayuntamiento a asumir directamente la gestión del SAD a través de la empresa municipal Avanza El Puerto era garantizar la estabilidad de un servicio esencial, proteger a la plantilla, mejorar la planificación y hacer posible su crecimiento para llegar a más familias portuenses. "Un compromiso que, apenas un mes después de la incorporación del servicio, ya empieza a materializarse", ha asegurado.

"Hemos demostrado capacidad de gestión, estabilidad y solvencia y ahora damos un paso más haciendo crecer el servicio con más profesionales y atendiendo a más personas que necesitan ayuda para permanecer en sus hogares con la mejor calidad de vida posible" ha añadido.

El proceso de selección para cubrir las 60 nuevas plazas de auxiliar de ayuda a domicilio, así como la creación de una bolsa de empleo para futuras incorporaciones, ya está abierto.