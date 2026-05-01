El Puerto de Cádiz abre mayo con cuatro cruceros este puente y una previsión de 28 escalas

Un crucero anclado en el puerto de Cádiz - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ 1 May. (EUROPA PRESS) -

El puerto de Cádiz espera a lo largo de este mes de mayo un total de 28 escalas de cruceros, cuatro de ellos durante el puente por el Día del Trabajador, este viernes festivo nacional y con una previsión que podría alcanza los 11.000 turistas hasta el lunes 4 de mayo.

Cabe resaltar además que el lunes hará su primera escala en el puerto gaditano el crucero 'Douglas Mawson', con capacidad para 154 pasajeros, según datos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, recogidos por Europa Press.

A primera hora de este viernes los muelles gaditanos han recibido a los cruceros 'Norwegian Dawn' y 'MSC Meraviglia', que traerán a bordo a 6.800 turistas en un día. Ambos permanecerán atracados hasta la tarde, cuando zarpen hacia Portimao (Lisboa) y Málaga, respectivamente.

El sábado 2 de mayo, el volumen de pasajeros que se espera se sitúa en torno a los 600 pasajeros, con el barco 'Sirena', que procede de Casablanca (Marruecos) y recalará en el puerto de Motril tras su paso por Cádiz.

El 'Explorer of the Seas' volverá a tocar puerto el domingo, con unos 3.100 pasajeros a bordo. Llegará a las 08,00 horas desde Ponta Delgada, en las islas Azores, y se marchará de Cádiz a las 18,00 horas rumbo a Málaga.

Ya el lunes 4 de mayo, una vez superado el puente por el Día del Trabajador, los muelles gaditanos recibirán otros dos cruceros, uno de ellos el 'Douglas Mawson' con su primera escala y unos 150 turistas. El otro será el 'Marina', con alrededor de 1.000 pasajeros.

A lo largo de la semana, el puerto seguirá recibiendo más cruceros, siendo el viernes 8 de mayo y el domingo 10, los únicos días sin escalas.