El Puerto (Cádiz) acogerá en octubre el Mundialito de Fútbol Playa y opta a ser sede del Mundial FIFA 2027

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, en la presentación del Mundialito de Fútbol Playa. - EL AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Santa María (Cádiz) acogerá del 9 al 11 de octubre el Mundialito de Fútbol Playa, que se celebrará en la Plaza de Toros. Además, el municipio ha presentado su candidatura para ser sede del Mundial de Fútbol Playa FIFA 2027, tanto en categoría masculina como femenina.

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, ha anunciado esta nueva cita deportiva, que supone "un nuevo paso adelante para la ciudad después de haber demostrado, durante dos años consecutivos, que El Puerto está preparado para acoger grandes acontecimientos internacionales y que nuestra Plaza de Toros puede convertirse en un escenario deportivo de primer nivel".

Beardo ha destacado que la celebración de la Euro Beach Soccer League Andalucía-El Puerto durante las dos últimas ediciones ha consolidado a la ciudad como un "referente internacional" del fútbol playa. "Los resultados de las dos Euro Beach Soccer están ahí. Hemos tenido una respuesta extraordinaria del público, hemos llenado la Plaza de Toros y hemos demostrado que El Puerto está preparado para acoger competiciones internacionales de primer nivel", ha señalado.

En este sentido, considera que el Mundialito de octubre representa "un nuevo salto de nivel" y una nueva oportunidad para "seguir proyectando El Puerto fuera de estas fronteras". "Vamos a tener en El Puerto a algunas de las selecciones más importantes del mundo. Este Mundialito será una gran cita deportiva, pero también un escaparate y una oportunidad para seguir demostrando lo que la ciudad puede ofrecer de cara a los grandes acontecimientos que queremos seguir atrayendo en los próximos años", ha explicado.

Asimismo, ha destacado que, "tras el éxito de la temporada taurina, ahora llegan los conciertos del Cabaret Festival, en septiembre La Vuelta y en octubre el Mundialito", lo que, a su juicio, demuestra que "El Puerto tiene grandes eventos durante todo el año" y que la Plaza de Toros es, "como nos comprometimos, una sede abierta para acoger grandes acontecimientos".

EL PUERTO PRESENTA SU CANDIDATURA PARA EL PRÓXIMO MUNDIAL

Además, Beardo ha anunciado además que El Puerto ha presentado su propuesta para optar a ser sede del Mundial de Fútbol Playa FIFA 2027, tanto en categoría masculina como femenina. El alcalde ha subrayado que la candidatura es fruto de la "experiencia acumulada" en las dos últimas ediciones de la Euro Beach Soccer, del trabajo conjunto con las instituciones y organismos vinculados al fútbol playa y de las relaciones que El Puerto mantiene con SELA Public Investment Fund de Arabia Saudí.

"Si hace unos años hablábamos de traer a El Puerto una gran competición de fútbol playa y hoy estamos anunciando un Mundialito, el siguiente paso es seguir aspirando a lo máximo. Por eso hemos presentado nuestra propuesta para que El Puerto pueda ser sede del próximo Mundial en 2027", ha afirmado Beardo.

La posibilidad de que El Puerto acoja una cita mundialista ya había sido planteada públicamente por el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), Pedro Curtido, quien durante la presentación de la Euro Beach Soccer League Andalucía-El Puerto señaló a Cádiz y El Puerto de Santa María como posibles sedes de futuros Mundiales de fútbol playa.

"Que el presidente de la RFAF haya señalado públicamente a El Puerto como una ciudad con capacidad para acoger un Mundial demuestra que estamos en el camino correcto. Ahora damos un paso más y presentamos nuestra candidatura. No sabemos todavía cuál será la decisión final, pero lo que sí sabemos es que El Puerto quiere estar ahí y que vamos a trabajar para conseguirlo", ha añadido Beardo.

Por su parte, Pedro Curtido ha explicado que "es una enorme satisfacción y una gran alegría ver que El Puerto es candidata para acoger el próximo Mundial de Fútbol Playa". A su juicio, "El Puerto y Andalucía reúnen todas las condiciones necesarias, desde la oferta hostelera y la conectividad hasta las propias características de la ciudad, para albergar un evento de esta dimensión internacional".

EL DEPORTE COMO "MOTOR" DE PROMOCIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

Beardo ha defendido además la apuesta de El Puerto por acoger grandes acontecimientos deportivos como una estrategia que trasciende la propia competición y contribuye a generar actividad, atraer visitantes y proyectar la imagen de la ciudad. "Cada gran evento deportivo que llega a El Puerto genera actividad, atrae visitantes, proyecta nuestra imagen y permite que miles de personas conozcan la ciudad. El deporte también es turismo, economía y promoción exterior", ha señalado.

El alcalde ha puesto en valor la experiencia acumulada durante las dos últimas ediciones de la Euro Beach Soccer y la respuesta de la ciudad a estas competiciones, que han reforzado la posición de El Puerto como destino deportivo y turístico. "Queremos que El Puerto siga consolidándose como una ciudad capaz de acoger grandes eventos durante todo el año. Tenemos una Plaza de Toros única, experiencia, capacidad hotelera, buenas comunicaciones y, sobre todo, una ciudad que responde y que sabe acoger a quienes nos visitan", ha destacado.

Por último, Beardo ha agradecido expresamente la colaboración de la Real Federación Andaluza de Fútbol y de su presidente, Pedro Curtido; de la Real Federación Española de Fútbol y de su vicepresidente, Diego Martínez; y de Beach Soccer Worldwide y su CEO, Joan Cuscó, así como de todas las instituciones y profesionales que están contribuyendo a que El Puerto siga creciendo como sede deportiva.