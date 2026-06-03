El Puerto (Cádiz) establece multas de 750 euros por ensuciar las playas y prohíbe acampadas y fuegos

Imagen de las pasarelas de madera de acceso a una playa de El Puerto de Santa María (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha emitido un bando municipal en el que establece multas de hasta 750 euros por ensuciar las playas y la prohibición de acampadas y delimitar o acotar físicamente espacios o superficies en beneficio propio, además de prohibir el encendido de fogatas, hogueras o antorchas, y de bengalas, linternas voladoras o material pirotécnico.

El bando también recoge un punto sobre el uso de música en la playa, en el que se avisa que la Policía Local y Protección Civil podrán requerir a cualquier usuario de la playa que "acomoden" el volumen de las emisiones acústicas de todo tipo de aparatos al "propio y tolerable en condiciones normales por el oído humano".

En una nota, el Ayuntamiento de El Puerto ha solicitado a los usuarios de las playas "su colaboración y máxima responsabilidad" en el cumplimiento de las normas habituales y extraordinarias que recoge el bando municipal de este verano, que regula el uso sostenible de este espacio público del litoral portuense.

En el documento, firmado por el alcalde, Germán Beardo, se advierte que queda "absolutamente prohibido" ensuciar las playas del municipio, recordando que los usuarios deben ser "responsables" de mantener el espacio natural en las mejores condiciones, contribuyendo entre a preservar limpio el litoral.

Toda persona que acuda a una de sus playas deberá colabor con los servicios municipales de limpieza, depositando en las papeleras y contenedores cualquier tipo de residuos, ya sean papeles, latas, restos de comida o colillas, entre otros.

"El incumplimiento de este deber cívico debe ser reprochado por el resto de la ciudadanía en tanto que atenta contra el medio ambiente y nos afecta a todos y, en su caso, será sancionado por los agentes de la autoridad con multas de hasta 750 euros", tal y como se recoge en el bando.

Además, se designa a la playa de la Puntilla como "libre de humo", debido a que El Puerto está dentro de la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo, en beneficio de la salud y para reducir la contaminación medioambiental que provoca el hábito del tabaco, especialmente por tirar colillas a la arena o al agua.

También se pide hacer un uso responsable de los aseos, duchas y lavapiés instalados en las playas para limitar el consumo de agua. De esta manera, las duchas y lavapiés deben utilizarse para eliminar de la piel el salitre del mar o la arena, quedando prohibido el uso de jabón, champú, gel o cualesquiera otros productos de higiene personal o cosmética, así como el baño de animales o la limpieza de enseres.

Asimismo, queda prohibido el vaciado de depósitos de agua residuales de caravanas, autocaravanas o similares en los aseos de playas.

El bando recoge también que la práctica de la pesca y el marisqueo se realizará sin perjudicar a los demás usuarios, debiendo poseer la preceptiva licencia en ambos casos. La actividad de pesca solo podrá llevarse a cabo entre las 21,00 horas y las 10,00 horas, mientras que el marisqueo está terminantemente prohibido en la playa de Levante.