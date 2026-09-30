El Puerto (Cádiz) mantiene la vigilancia y control de mosquitos tras el caso de un vecino positivo en Virus del Nilo

Operarios realizan actuaciones de control de mosquitos en El Puerto de Santa María - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha informado de que mantiene el dispositivo especial de prevención, vigilancia y control de mosquitos activado, tras la confirmación de un caso humano de infección por el Virus del Nilo occidental el pasado 19 de septiembre.

Según la información publicada por la Junta de Andalucía el 29 de septiembre, no se han notificado nuevos casos humanos en el municipio, como ha indicado el Ayuntamiento portuense en una nota.

El Puerto continúa entre los municipios andaluces con áreas declaradas en alerta por prevención, una situación que se circunscribe a la entidad singular Campiña-Serrano y permanece vigente hasta el 16 de octubre, sin perjuicio de las revisiones que determinen las autoridades sanitarias.

En ese sentido, se ha detallado que las actuaciones de la Concejalía de Medio Ambiente continúan con un seguimiento diario, inspección de posibles focos y tratamientos larvicidas en coordinación con las autoridades sanitarias.

El dispositivo municipal sigue inspeccionando la zona y su entorno para localizar acumulaciones de agua y detectar posibles criaderos de mosquitos, explicándose que, en la revisión realizada el 29 de septiembre, se comprobaron distintos puntos del camino de Los Perales, las calles Virgen del Rocío, Almonte y Ermita, la laguna de Las Veguetas y el cementerio nuevo.

De esta manera, se detectaron larvas en un punto de la calle Virgen del Rocío, donde se efectuó el correspondiente tratamiento larvicida, mientras que en los demás emplazamientos mencionados no se observaron larvas o no había agua acumulada.

Estas actuaciones, desarrolladas por el servicio especializado de Anticimex, forman parte del refuerzo del Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial. El objetivo es actuar sobre los focos de cría para impedir que las larvas completen su desarrollo y se conviertan en mosquitos adultos.

Los controles y tratamientos continuarán mientras permanezca activa la situación de alerta, ajustándose a los resultados de las inspecciones y a las indicaciones sanitarias.

El teniente de alcalde de Medio Ambiente, Jesús Garay, ha asegurado que se mantiene en el municipio "una vigilancia constante" y se siguen actuando sobre los posibles focos de cría, en coordinación con las autoridades sanitarias.

"Que no se hayan notificado nuevos casos es una información positiva, pero debemos continuar con las medidas de prevención y control", ha aseverado, agradeciendo también la implicación de los vecinos y el que hayan seguido las recomendaciones para evitar focos de mosquitos.

En ese sentido, ha recordado que evitar el agua estancada en las viviendas, patios y parcelas y protegerse de las picaduras son "gestos sencillos que contribuyen a cuidar de todos".

El Ayuntamiento ha señalado algunas de las principales medidas preventivas difundidas por la Junta de Andalucía para evitar la proliferación de mosquitos, como evitar el agua estancada vaciando recipientes, platos de macetas, cubos, juguetes y otros elementos donde pueda acumularse; mantener adecuadamente piscinas, albercas y lavaderos, y renovar con frecuencia el agua de los bebederos de animales.

También se ha recomendado vestir ropa clara que cubra la mayor parte del cuerpo, especialmente al amanecer y al atardecer, cuando los mosquitos suelen presentar mayor actividad, e instalar mosquiteras en las ventanas o mantenerlas cerradas cuando no dispongan de esta protección.

La Concejalía de Medio Ambiente ha insistido "especialmente" en la colaboración de los propietarios de parcelas y fincas privadas para mantener estos espacios libres de posibles criaderos.

Desde el Ayuntamiento se continuará trabajando en coordinación con la Delegación Territorial competente en materia de Salud y comunicará cualquier novedad relevante a partir de información confirmada.