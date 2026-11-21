Un crucero en el Puerto de Cádiz. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Cádiz recibe este fin de semana tres cruceros y cerca de 4.500 turistas, la mayoría de ellos en esta jornada de sábado, completando así las 30 escalas previstas hasta la fecha en noviembre, mes en el que se espera alcanzar las 35 llegadas a los muelles gaditanos.

Según la información recopilada por Europa Press, este sábado tocan tierras gaditanas el crucero Costa Fascinosa, que trae a algo más de 3.000 pasajeros a bordo. Este buque permanecerá amarrado a puerto hasta las 20,00 horas, cuando tiene prevista su salida hacia Málaga.

El otro barco que llega este sábado es el Azamara Onward, con casi 700 pasajeros, estando en Cádiz hasta las 18,00 horas con destino Sevilla.

Ya el domingo recalará en el puerto el último de los barcos que se esperan este fin de semana, el Viking Neptune, con en torno a 900 pasajeros. Tiene la entrada en el muelle sobre las 09,00 horas, zarpando de nuevo a las 19,00 horas rumbo a Lisboa (Portugal).

Los últimos cruceros que llegarán a Cádiz este mes de noviembre lo harán ya la semana próxima, entre el miércoles y el viernes, con cinco escalas y unos 7.400 turistas.