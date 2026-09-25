El Puerto (Cádiz) reúne a más de 300 aficionados en la inauguración de la VIII Concentración del Harley Davidson Club

Inauguración de la VIII Concentración del Harley Davidson Club. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Santa María (Cádiz) da la bienvenida al otoño con la VIII Concentración del Harley Davidson Club, un evento que ha arrancado la tarde de este viernes en la Plaza del Castillo de San Marcos con la asistencia de más de 300 participantes y aficionados.

El teniente de alcalde de Fiestas y Comercio del Ayuntamiento portuense, David Calleja, junto al concejal de Deportes, José Ignacio González, ha inaugurado el encuentro junto al presidente del club, Manuel Bellido. La cita, organizada por el Club HDC en colaboración con el Consistorio, se desarrollará hasta el domingo 27 de septiembre, según ha informado la administración local en una nota.

Esta octava edición reúne a agrupaciones procedentes del continente europeo y suma, como principal novedad, la incorporación de clubes llegados desde Inglaterra, una presencia que consolida a El Puerto como punto de encuentro para los seguidores de la marca motera y refuerza la proyección internacional de la ciudad.

Durante la apertura, Calleja ha destacado que la concentración "supone una magnífica manera de arrancar el primer fin de semana de otoño", al tiempo que dinamiza el Centro Histórico en unas fechas en las que el municipio mantiene su oferta comercial, hostelera y de ocio.

En este sentido, el responsable municipal ha subrayado que la iniciativa persigue "contribuir a la dinamización del Centro Histórico, generando actividad en torno al comercio, la hostelería y el turismo, situando a la ciudad como punto de reunión para aficionados a las Harley-Davidson de distintos lugares de España y Europa".

Asimismo, el teniente de alcalde ha agradecido al club su fidelidad con la localidad y ha resaltado que la programación incluye música en directo, mercadillo especializado y espacios de convivencia entre moteros y asistentes. La actividad cuenta con el apoyo de las concejalías de Fiestas y Comercio, así como de la Policía Local, área dirigida por el teniente de alcalde Jesús Garay.

Por su parte, el presidente del Harley Davidson Club, Manuel Bellido, ha detallado que durante las tres jornadas la zona de concentración albergará puestos especializados y expositores de ropa, accesorios, souvenirs y productos temáticos, además del espacio oficial del concesionario Harley-Davidson.

La programación ha arrancado esta tarde en la Plaza del Castillo de San Marcos con los conciertos de The Rockin' Barbas, Km4 y Yohan Rock, a los que se sumará la actuación nocturna de Rock YO en la Sala Milwaukee a partir de las 2,00 horas.

Para la jornada de este sábado, las actividades comenzarán a las 10,00 horas con una ruta en moto hasta el Circuito de Jerez-Ángel Nieto para presenciar una prueba de Fórmula 4, previa al regreso a la localidad portuense para el almuerzo de los inscritos en el Club de Las Redes a las 13,00 horas.

La música en directo regresará al Castillo de San Marcos por la tarde con las actuaciones de The Pure Tones (17,00 horas), Spirit of Rock (18,30 horas), Howlin' Ramblers (20,00 horas) y The Lost Bullets Band (23,00 horas). Tras la medianoche, la Sala Milwaukee acogerá el concierto de Turbo Rewind a las 2,00 horas.

Finalmente, este domingo, 27 de septiembre, el encuentro mantendrá su actividad matinal en la Plaza del Castillo, donde la banda Yohand Monkeys ofrecerá a las 12,00 horas el concierto de clausura del fin de semana.