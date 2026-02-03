El Puerto (Cádiz) suspende el servicio de autobuses y recogida de basura y habilita albergue para personas sin hogar

Reunión del Centro de Cooperación Operativo Municipal (Cecopal). - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha informado sobre la última actualización del Plan Territorial de Emergencias ante el episodio meteorológico adverso previsto para este miércoles. Entre las novedades, se suspenden la recogida de basura y el servicio de autobuses, se habilita el Pabellón Angelita Alta para acoger a personas sin hogar y se recomienda no aparcar vehículos en las zonas próximas al río Guadalete.

El Consistorio ha señalado, en un comunicado, que el Plan mantiene desde las 18,00 horas el Nivel 1 de emergencia, activado de forma preventiva para garantizar la seguridad de todos los vecinos. Además, tras la última reunión del Centro de Cooperación Operativo Municipal (Cecopal), se ha informado que la planta de tratamiento de residuos, ubicada fuera de la ciudad, ha quedado inaccesible debido al corte de la carretera de acceso. Por ello, esta noche se realizará un último turno de recogida de basura y se solicita la colaboración de los ciudadanos para evitar desbordamientos durante las próximas horas.

El Pabellón Angelita Alta ha sido habilitado por Servicios Sociales para acoger a personas sin hogar, garantizando su seguridad y bienestar durante el episodio meteorológico adverso. Algunas personas ya han sido alojadas en hostales, mientras que el comedor social del Banco de Alimentos preparará desayunos para llevarles. Cruz Roja ha proporcionado mantas y productos de higiene, y las asociaciones Calor en la Noche y Afanas colaboran activamente en este dispositivo de atención.

Además, como medida preventiva, el servicio municipal de autobuses quedará suspendido este martes desde las 23,00 horas y no operará este miércoles. No obstante, se mantendrá un retén del servicio para trasladar a la población en caso de desalojo.

Asimismo, se ha solicitado a la ciudadanía que no aparque vehículos en las zonas cercanas al río Guadalete, para evitar posibles incidencias por la subida del nivel del agua. El alcalde ha informado de que el río se encuentra alto pero controlado, y que se mantiene vigilancia permanente. Paralelamente, se han limpiado e inspeccionado los imbornales, se continúa reforzando la limpieza de alcantarillas con barredoras, y los accesos a playas, parques y jardines municipales permanecen cerrados, sin que hasta el momento se registren incidencias.

Beardo ha pedido extremar la precaución y seguir únicamente la información difundida por los canales oficiales del Ayuntamiento. Todos los servicios municipales permanecen activos y coordinados, preparados para intervenir ante cualquier incidencia, ha subrayado el alcalde, al tiempo que ha insistido en que "la ciudad cuenta con un dispositivo de emergencia desplegado y operativo, pero la colaboración de todos es clave. Evitemos desplazamientos innecesarios y sigamos las indicaciones oficiales para protegernos y minimizar riesgos", ha añadido.