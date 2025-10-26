El Puerto de Santa María (Cádiz) celebra una nueva edición del Trofeo Día del Socio de Bolo Palma

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), José Ignacio González Nieto, presidió la entrega de premios del Trofeo del Día del Socio de Bolo Palma 'Memorial Antonio Gil de Reboleño", celebrado este sábado en la Peña Bolística La Isleta.

El torneo, organizado por el Club Deportivo Peña Bolística La Isleta, con la colaboración de la Concejalía de Deportes y el patrocinio de diversas empresas locales, reunió a once jugadores procedentes de Cantabria, Cádiz y El Puerto, que compitieron en un ambiente "de gran deportividad y compañerismo", según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.

José Ignacio González, acompañado por el presidente de la peña, fue el encargado de hacer entrega de los trofeos a los vencedores. Alejandro García se alzó con el título de campeón individual, mientras que la pareja formada por Alejandro García y Silvia Valimaña resultó ganadora en la categoría de mixtos. La jornada estuvo marcada por el compañerismo y la pasión compartida por este deporte tradicional.

Tras la entrega de premios, los socios y asistentes disfrutaron de un día de convivencia en la bolera La Isleta, ubicada en la Urbanización Las Viñas. Familias, amigos y público compartieron una jornada festiva que incluyó sorteos de obsequios donados por empresas portuenses y un aperitivo para todos los asistentes. En total, alrededor de 70 personas participaron en una cita que ya se ha consolidado como uno de los eventos deportivos y sociales más esperados por los miembros de la peña.

La junta directiva de la Peña Bolística La Isleta, junto con las familias de Antonio Gil de Reboleño y Francisco Gómez 'Curro', expresaron su agradecimiento a todos los socios, familiares y amigos que se dieron cita en la bolera, destacando el excelente ambiente y la buena convivencia vivida durante toda la jornada.

Por su parte, el edil señaló que "eventos como éste reflejan la esencia del deporte local: unión, tradición y compañerismo. Desde el Ayuntamiento, seguiremos apoyando a clubes y peñas que mantienen vivas las raíces deportivas y fomentan la participación ciudadana en torno a valores tan positivos como la amistad y la deportividad".