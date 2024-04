El Puerto de Santa María (Cádiz) celebra su particular pregón del Rocío y la presentación del cartel de Pentecostés

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Fiestas del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), David Calleja, ha felicitado al escultor, cofrade y miembro de la Hermandad del Rocío, Adrián Ríos, por su cartel de Pentecostés 2024, y a Miguel García por su pregón del Rocío 2024, pronunciado este domingo en la Bodega de Mora de Osborne, en un acto que ha llenado "un numeroso público" en el que figuraban, entre otros, la concejal de Bienestar Social, Carmen Lara, el director espiritual de la Hermandad del Rocío, Juan Félix Ruiz, y el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Juan José Caballero.

El edil ha extendido su felicitación a la junta directiva de la entidad, al frente de la que se encuentra la Hermana Mayor, Rocío Espinar. El acto, según ha informado el Consistorio en una nota, contó con la colaboración de la Concejalía de Fiestas y en su transcurso actuó el Coro Nuestra Señora del Rocío del Espíritu Santo. La Hermandad entregó varios recuerdos, distinguiendo, entre otras personas, al autor del cartel, al pregonero y al teniente de alcalde.

Calleja, quien desveló el cartel junto a su autor, puso de relevancia que tanto la obra como el pregón han sabido "captar" la idiosincrasia del Rocío portuense, que este año celebrará su triduo los días 17, 18 y 19 de abril en la parroquia de San Joaquín, oficiado por el sacerdote diocesano Ángel Puentes, siendo la solemne Función Principal de Instituto el domingo 21, mientras que la romería saldrá el 15 de mayo de la parroquia de San Joaquín para retornar el jueves 23.

El autor del cartel, Adrián Ríos, señaló, entre otros aspectos, que "Mi primer camino" muestra "todo lo que sentí y viví el año pasado" y se diseña de forma triangular, de manera que la corona de la Virgen constituye el pico más alto. El autor ha buscado "realismo en el rostro de la Virgen para que ella sea el centro de todo" e integra también a la Hermandad portuense en diversas zonas de la composición, observándose la medalla de la misma, desplegándose los colores de nuestra ciudad en las partes laterales "para que nunca se nos olvide de dónde somos".

El presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, Juan Marín, amigo personal del pregonero, fue el encargado de presentar a Miguel García Franco, cofrade y rociero de Benacazón (Sevilla), afirmando que es la primera vez que acepta "este tipo de retos" y refiriéndose al orador como "un buen cristiano, mi hermano en la Virgen y amigo de corazón", constatando que García ha realizado más de cincuenta pregones rocieros por toda España.

García realizó un extenso recorrido por el camino rociero, con numerosas referencias a la Hermandad portuense. "Vengo a El Puerto con la ilusión de que me consideréis uno más de vosotros", confesó, destacando que por primera vez la Hermandad del Rocío de El Puerto tiene una Hermana Mayor y felicitando al cartelista.

El pregonero exaltó diversos momentos del camino en un texto en el que también mencionó a la Patrona de la ciudad, la Virgen de los Milagros, y en el que dejó claro que "el Rocío no es Rocío si no se vive en Hermandad". "He intentado pregonar el Rocío que me enseñó mi padre", admitió quien definió este peregrinar como "abrazo sin palabras, perdón, sentimiento y alegría", ha destacado.