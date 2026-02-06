El Puerto de Santa María (Cádiz) recupera la normalidad en la movilidad tras la crecida "controlada" del río Guadalete

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha levantado las restricciones de movilidad de vehículos y peatones que se habían implantado en el tramo comprendido entre Pozos Dulces y el paseo José Luis Tejada, quedando restablecido con normalidad el tránsito en esta zona de la ciudad tras constatar que la crecida del río Guadalete se encuentra "controlada".

Así lo ha comunicado el alcalde de la localidad, Germán Beardo, tras celebrarse en la tarde de este viernes, a las 20,30 horas, una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), en la que se ha analizado la evolución del comportamiento del río Guadalete coincidiendo con la pleamar y la llegada de la lámina de agua procedente del desembalse de las presas de Arcos y Bornos.

Tras la reunión, el primer edil ha explicado que "el río ha experimentado una crecida importante, pero no ha llegado a desbordar en la zona de Pozos Dulces". No obstante, en el Poblado de Doña Blanca se ha registrado un leve desbordamiento del cauce, "sin que en ningún momento se haya visto afectada ninguna vivienda".

El alcalde ha querido finalizar agradeciendo "el comportamiento ejemplar de los vecinos de El Puerto, que han demostrado una vez más responsabilidad y colaboración, así como el trabajo incansable de todos los servicios de emergencia, seguridad y operativos municipales, que siguen al pie del cañón para proteger a la ciudadanía".

Desde el Ayuntamiento se mantiene activado el dispositivo de vigilancia y coordinación, recordando que se seguirá informando puntualmente a la población a través de los canales oficiales.