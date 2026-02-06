El Puerto de Tarifa (Cádiz) suspende por sexta jornada consecutiva este sábado la conexión con Tánger por el temporal

Imagen de camiones parados en los accesos al puerto de Algeciras cerrados tras la cancelación de todas las conexiones marítimas con Ceuta y Tánger debido a las condiciones adversas generadas por la borrasca. - Nono Rico / Europa Press

CÁDIZ 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Tarifa (Cádiz) ha cancelado todas las salidas previstas para este sábado, 7 de febrero, en la conexión marítima con Tánger Ciudad. Con esta, ya son seis las jornadas consecutivas en las que permanece suspendida dicha ruta, desde el pasado lunes 2 de febrero, debido a la sucesión de borrascas que afectan a la región.

Así lo ha comunicado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), que señala en su página web, consultada por Europa Press, que las conexiones de las navieras Africa Morocco Link y Baleària Eurolíneas Marítimas continúan suspendidas, a la espera de la mejora de las condiciones meteorológicas adversas.

Por su parte, el Puerto de Algeciras recuperó el pasado jueves las conexiones con Ceuta y con el puerto marroquí de Tánger Med, tras varias jornadas de cancelaciones provocadas por el temporal.