Los puertos de Algeciras y Tarifa cancelan el miércoles sus conexiones con Tánger y Ceuta por el temporal en el Estrecho

Imagen de camiones parados en los accesos al puerto de Algeciras cerrados tras la cancelación de todas las conexiones marítimas con Ceuta y Tánger debido a las condiciones adversas generadas por la borrasca ‘Joseph’. A 27 de enero de 2026, en Algeciras. - Nono Rico / Europa Press

CÁDIZ 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (Cádiz) ha anunciado que este miércoles 4 de febrero se cancelan las salidas de las líneas que los puertos de Algeciras y Tarifa tienen con Ceuta y Tánger, en el norte de África, a consecuencia de los efectos de la borrasca Leonardo, que tendrá al Estrecho de Gibraltar en alerta naranja por vientos, fenómenos costeros y lluvia.

Según la información de la APBA, se cerrará este miércoles también el puerto de Algeciras para transporte de mercancías y se recomienda a los camioneros hacer uso de las áreas de servicio de la zona hasta que se retome la actividad y puedan acceder al recinto portuario.

De esta manera, no hay previsto ningún ferri hacia Tánger desde Tarifa, un puerto que lleva una semana acumulando cancelaciones por las condiciones meteorológicas adversas provocadas por el tren de borrascas que está azotando la provincia. Desde Algeciras tampoco saldrán el miércoles los barcos hacia Ceuta y Tánger Med.

Además, este martes estaba continuaba restringido el acceso de camiones al Puerto de Algeciras con destino Tánger Med. La Autoridad Portuaria continúa utilizando de forma adicional las áreas "OPE" (Llano Amarillo y Pesquero) para estacionar los camiones que llegan desde los polígonos de forma coordinada con el resto de administraciones y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.