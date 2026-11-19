Patricia Casado, especialista en Psiquiatría del Centro Médico Quirónsalud Algeciras, adscrito al Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar - QUIRÓNSALUD

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

Quirónsalud ha señalado que uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años presenta algún trastorno mental, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ha indicado que un abordaje integral resulta fundamental en el tratamiento de la patología dual en adolescentes.

En una nota, ha recordado que la patología dual hace referencia a la coexistencia de un trastorno adictivo relacionado con el consumo de sustancias o con determinadas conductas que generan adicción, y un trastorno mental.

Por su parte, la doctora Patricia Casado, especialista en Psiquiatría del Centro Médico Quirónsalud Algeciras, adscrito al Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, ha señalado que ambas condiciones "pueden interactuar, influir en su evolución y generar una mayor complejidad clínica y terapéutica". Así, ha explicado que la adicción "puede estar presente antes de desarrollar un problema psicopatológico, o bien puede desarrollarse después como alivio del sufrimiento intrapsíquico y como mecanismo de defensa".

Cuando ambas circunstancias concurren, "pueden establecerse dinámicas de retroalimentación en las que el malestar psicológico favorece la conducta adictiva y las consecuencias de ésta incrementan, a su vez, la sintomatología y el deterioro funcional", ha indicado antes de señalar que además, el cerebro adolescente "está en pleno proceso de maduración y en esta etapa se establecen las redes de control inhibitorio o la toma de decisiones", con un riesgo añadido para desarrollar adicciones".

La aparición de la patología dual responde, generalmente, a la interacción de múltiples factores como "conflictos intrafamiliares, presión grupal, normalización del consumo en entornos determinados o factores psicológicos". Por ello, para Patricia Casado es clave "identificar precozmente problemas de regulación emocional, ansiedad, depresión, impulsividad y trastornos del neurodesarrollo, como el TDAH", donde conductas adictivas "pueden convertirse en estrategias disfuncionales de afrontamiento, como conductas evitativas, búsqueda de alivio emocional o para compensar dificultades personales y sociales".

Además, ha añadido que "las nuevas adicciones comportamentales, especialmente los videojuegos, las redes sociales y las apuestas online, representan una problemática de creciente relevancia en la salud mental adolescente". Estas conductas comparten mecanismos neurobiológicos con las adicciones a sustancias, al implicar los circuitos cerebrales relacionados con la recompensa, la motivación y el aprendizaje.

"Existe una amplia normalización social que nos lleva a banalizar o no detectar el problema", ha advertido Casado, que ha indicado que estas conductas "pueden pasar inadvertidas hasta que aparecen consecuencias significativas sobre el rendimiento académico, las relaciones familiares, la integración social, el descanso y el funcionamiento emocional".

La doctora ha matizado que "aunque casi todos los adolescentes tienen acceso a videojuegos, redes sociales o dispositivos electrónicos, no automáticamente van a desarrollar un trastorno adictivo, pero lo verdaderamente relevante es identificar la pérdida de control, la interferencia en otras áreas de la vida y la persistencia del comportamiento pese a sus consecuencias".

La doctora Casado ha añadido que en la patología dual resulta imprescindible "un abordaje integral". En ocasiones, basta con "una intervención temprana basada en la psicoeducación, poner límites claros y razonables y la modificación de factores del entorno que favorecen la conducta adictiva", así como "promover alternativas saludables de ocio, actividad física, relaciones sociales y regulación emocional".

En este sentido, ha indicado que no obstante, "cuando el problema está más consolidado, existe deterioro funcional o se sospecha un trastorno mental asociado, es necesaria una evaluación profesional y un tratamiento".

Para Patricia Casado, "la detección de una patología dual no debe recaer exclusivamente en los profesionales sanitarios, sino que requiere la participación de la familia, el entorno educativo y, cuando sea posible, el grupo de iguales".

Así, entre las señales a observar, ha destacado "el aislamiento progresivo, cambios de humor, irritabilidad, abandono de actividades antes gratificantes, menor tiempo en familia, mayor tiempo dedicado a dispositivos o juegos, cambios de amistades, conflictos escolares y un descenso mantenido del rendimiento académico". A veces, también aparecen "gastos injustificados, movimientos inusuales en la tarjeta de crédito u ocultación de compras", ha concluido.