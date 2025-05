Rafael Aguilera encabeza desde Cádiz una candidatura para recuperar "la autonomía" de IU Andalucía en las confluencias

ALCALÁ DEL VALLE (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Alcalá del Valle (Cádiz), Rafael Aguilera, ha defendido que su candidatura para ser el próximo coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía ha despertado "una ilusión importante" entre la militancia y que con ella pretende que la formación recupere "visibilidad" dentro de las confluencias de izquierda, donde "no se está respetando la legitimidad la autonomía propia de esta organización".

En declaraciones a Europa Press, Rafael Aguilera ha puesto el acento en la presencia de IU en las confluencias de partidos, un sistema en el que ha dicho estar de acuerdo pero con matices, recordando "la identidad política" que tiene su organización, que "nace en 1986 al calor del No a la OTAN".

"Tenemos que confluir, que duda cabe, IU nace para vertebrar la unidad de toda la izquierda a la izquierda del Partido Socialista. Confluir pero no así, no de esta forma", ha aseverado, añadiendo que "estamos de acuerdo y queremos que se siga haciendo pero no de la forma donde te ninguneen y donde la representatividad de Izquierda Unida quede ocultada".

Como ha explicado el candidato, IU tiene que tener "visibilidad" dentro de estas confluencias y contar con "el respeto a la identidad política" que tiene su organización, recordando que llevan "muchos años" y que "en estos momentos" no se están viendo "reflejados representativamente" con los candidatos que ponen en las listas de los distintos procesos electorales.

"Hay muchos compañeros y compañeras que están cansados de confluir sin saber ni cómo, sin contar con la militancia a la hora de decidir en qué momento tenemos que confluir y en qué condiciones. La militancia nunca participa en estas cuestiones y queremos devolverle la voz a la asamblea, a la militancia, para que esta organización política crezca de abajo arriba", ha manifestado.

Además, la alternativa de Aguilera a la candidatura del actual coordinador, Toni Valero, se presenta con el lema 'Volver al origen', para que esta formación sea "un espacio cómodo y amable donde militantes y simpatizantes se sientan en casa".

Esa es, en su opinión, "la primera asignatura que tenemos que empezar a corregir", de tal manera que la gente vea a Izquierda Unida como una organización "amable del pueblo, de la gente, de los ciudadanos y cercana a los problemas sociales que tiene el conjunto de los vecinos". A esto se suma el generar "un espacio donde se pueda construir, donde se pueda tener opinión distinta y ser respetada", ha aseverado.

Para Aguilera, esta "ilusión" que "ha despertado Cádiz" con su candidatura alternativa "se está vertebrando" en el conjunto de la comunidad autónoma, donde alcaldes, concejales y militantes de otras provincias "han decidido dar un paso al frente y acompañarnos en esta andadura". Como ha manifestado, esto implica también que el municipalismo se ponga en valor, un punto donde Izquierda Unida "tiene mayor representatividad".

"Creo que esa alternativa ha despertado una ilusión importante en muchas militancias silenciadas que opinan como nosotros y que en estos momentos están levantando su voz, uniéndose a esta candidatura", ha aseverado.

La recogida de avales de la militancia finalizará el próximo lunes 5 de mayo. Sobre esto Aguilera ha asegurado que "ya los tiene" y los presentará en el plazo indicado para validar su candidatura y participar en el proceso que determinará al próximo coordinador general de Izquierda Unida Andalucía.