Recogidos 73.840 kilos de residuos en el casco histórico durante la pasada noche de Carnaval de Cádiz

Archivo - Imagen de archivo de recogida de residuos en el casco histórico en la edición de 2025. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo especial de limpieza establecido por el Ayuntamiento de Cádiz a través del Área de Medio Ambiente para este Carnaval ha recogido un total de 73.840 kilos de residuos sólidos urbanos en el casco histórico de la ciudad tras la noche del sábado de Carnaval.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, los operarios de la concesionaria Valoriza han actuado desde la cinco de la mañana en esta zona de la ciudad, que es donde se concentra la casi totalidad de las personas que participan en el Carnaval en esta noche. En el casco histórico se han recogido en estas horas 4.220 kilos de papel-cartón. Además, también se han recogido 1.240 kilos por parte de Cádiz 2000 en las playas de la ciudad.

La primera parte de la recogida se llevó a cabo entre las doce de la medianoche y las siete de la mañana en extramuros, donde se pudieron recoger 68.420 kilos de residuos a través de los contenedores. Asimismo, también se han recogido 3.480 kilos de papel-cartón en esta zona de la ciudad.

Este dispositivo que se ha llevado a cabo ha incluido también barridos y baldeos en los barrios del casco histórico para que las calles pudieran estar a punto para la jornada del domingo, como así se ha podido producir. De hecho, este dispositivo contempla un plan de baldeo con uno diario en el barrio de La Viña y en centro de la ciudad, así como en los barrios de San Carlos, Santa María, Campo del Sur, Mentidero, El Balón y los alrededores de La Caleta.

Por su parte, el teniente de alcalde de Medio Ambiente, José Carlos Teruel, ha agradecido el esfuerzo de los técnicos municipales y también de la empresa y los operarios de Valoriza "en la ejecución de este dispositivo especial que nos permite que en muy poco tiempo puedan estar limpias y recogidas todas nuestras calles. Es un reto complicado y se ha alcanzado el objetivo".

Al hilo, la Administración local ha concretado que puso en marcha un dispositivo de limpieza extraordinario para la semana de Carnaval, para la que se ha previsto el refuerzo de 1.284 jornadas de trabajo más entre peones, conductores, mandos intermedios y mecánicos, que se suman a las 1.871 del servicio ordinario, lo que hacen un total de 3.155.

Por otra parte, la Policía Local ha informado que la noche del sábado al domingo ha funcionado el plan de tráfico que se había previsto. Entre este operativo estaba la habilitación de dos grandes zonas de aparcamientos para los autobuses que traen a personas de fuera de la ciudad en el Muelle Ciudad y en Navalips, que se han llenado. En Navalips, además, se complementó con autobuses lanzaderas para llevar a las personas al casco histórico. Igualmente los autobuses urbanos estuvieron funcionando durante toda la noche en las líneas 1,3,5 y una ampliación de la 7.

En cuanto a las incidencias, la Policía Local ha tenido que intervenir en la zona del Paseo Almirante Pascual Pery, sobre las ocho de la mañana de este domingo, cuando un testigo ha alertado a la Policía Local que había escuchado gritos y voces de auxilio en el interior de una furgoneta camperizada.

Localizado el vehículo y tras contactar con los ocupantes, se comprueba que una mujer de 40 años había agredido a su acompañante, mujer de 34 años, causándole lesiones de menor gravedad. Se procede a la detención de la presunta agresora y el traslado a centro médico de la agredida, iniciándose la instrucción de las correspondientes diligencias.