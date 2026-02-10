La Red Sísmica de Andalucía detecta 456 terremotos desde el 3 de febrero en el entorno Málaga-Cádiz

Actividad sísmica en el triángulo definido por las localidades de Benaojan, El Bosque y Casares. - UGR

GRANADA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Red Sísmica de Andalucía ha detectado 456 terremotos de magnitud superior a 0,4 e inferior a 3,5 entre el suroeste de la provincia de Málaga y el sureste de la provincia de Cádiz en la última semana; concretamente entre el 3 y el 10 de febrero.

Desde el Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos de la Universidad de Granada explican que la serie sísmica que se viene desarrollando desde principios de febrero ha evolucionado desde el día 3 (momento en el que se incrementó la actividad sísmica) hacia un estado de mantenimiento de la actividad, tanto en la cantidad de terremotos como en la energía disipada por éstos (magnitud).

En el periodo que abarca del 3-02-2026 al 10-02-2026 a las 11,00 horas; la Red Sísmica de Andalucía ha registrado un total de 456 terremotos de magnitud (ML o coda) superior a 0,4 e inferior a 3,5. En estos últimos días se están registrando y localizando una media de una quincena de terremotos al día.

Casi una veintena de estos terremotos han sido sentidos por la población en algunas localidades próximas a la zona epicentral, siendo la intensidad máxima de III-IV la correspondiente al terremoto del 8 de febrero a la 1,43 horas según la información recogida por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y localizado al noroeste de Jimera de Líbar (Málaga).

La distribución epicentral de la sismicidad se sigue manteniendo principalmente en el triángulo definido por las localidades de Benaoján, El Bosque y Casares.

Para la monitorización de la actividad sísmica, la Red Sísmica de Andalucía dispone de 25 estaciones sísmicas de banda ancha, 8 de corto periodo y 61 acelerógrafos en toda Andalucía.

Sin embargo, con el fin de aumentar la calidad en la localización de los terremotos, así como aumentar su umbral de detección, el IGN ha instalado tres nuevas estaciones portátiles que están siendo compartidas en tiempo real con el Instituto Andaluz de Geofísica.

Además, se reciben datos de otras redes sísmicas que comparten los datos en tiempo real.