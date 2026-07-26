La Reina Letizia preside este lunes en Jerez la inauguración de la Reunión Anual del Instituto Cervantes

Archivo - El director del Cervantes, Luis García Montero, durante el registro del legado de la hispanista india Vibha Maurya en la Caja de Letras del Instituto Cervantes, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). La hispanista india Vibha Maurya fue la pri - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID/CÁDIZ 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La reina Letizia presidirá este lunes la Reunión Anual de Directores del Instituto Cervantes que se celebrará en Jerez de la Frontera (Cádiz), con la participación de casi un centenar de responsables de centros y el equipo directivo de la institución.

La inauguración de la Reunión Anual tendrá lugar a las 12,00 horas en los Museos de la Atalaya de Jerez, donde se celebrarán los principales actos de este primer día. Junto a la Reina, en el acto también estarán el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, e intervendrán el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo.

Previamente, el director del Instituto Cervantes, la alcaldesa jerezana y la presidenta de la Fundación Caballero Bonald e hija del poeta, Julia Caballero Ramis, ofrecerán toda la información de esta cita cervantina en una rueda de prensa en los Jardines del Museo de la Atalaya.

La agenda de la reunión incluye sesiones de trabajo a puerta cerrada, mesas redondas y conferencias que girarán en torno a asuntos como la figura de José Manuel Caballero Bonald -de quien se celebra el centenario de su nacimiento en 2026-, la situación del español en diferentes contextos, o el nacimiento de la Constitución en 1812.

Además de en Jerez, habrá actividades en dos localidades más de la provincia: Rota y Cádiz, que acogerá el legado en homenaje al escritor gaditano Fernando Quiñones (Chiclana de la Frontera, 1931 - Cádiz, 1998), en la Casa de Iberoamérica.

Como parte del programa de inauguración habrá una mesa redonda, en la que se analizarán los desafíos de la lengua española en la Unión Europea y los foros internacionales, en África y en el Reino Unido post-Brexit, de mano de las directoras de los Cervantes de Bruselas y Casablanca, además del responsable del centro de Londres.

A su conclusión, habrá una actuación musical de los artistas La Macanita y Vicente Soto 'Sordera' con composiciones en torno a Caballero Bonald. El flamenco será también el protagonista del arranque de la jornada con una conferencia de la bailaora Leonor Leal en el auditorio de los Museos de la Atalaya.

CABALLERO BONALD EN SU CENTENARIO

Durante los tres días de trabajo, los directivos del Cervantes analizarán el trabajo que desarrolla el Instituto para promocionar la lengua española y la cultura en español en todo el mundo. Además, concretarán las prioridades y planes de actuación para el próximo curso académico en las más de 100 ciudades repartidas por 56 países en los que el Instituto Cervantes está presente.

Así, el martes 28 de julio se celebrará un coloquio en torno a la figura de José Manuel Caballero Bonald (Jerez de la Frontera, 1926 - Madrid, 2021), en la que participarán el propio García Montero; el director del centro de Mánchester, Martín López-Vega; y el escritor Juan Bonilla. El encuentro, moderado por la directora de proyectos de la fundación, Josefa Parra, comenzará a las 12.30 horas en la Fundación Caballero Bonald.

Este 2026 se está celebrando el homenaje al escritor jerezano gracias a un amplio programa de actividades culturales impulsado por la fundación, en el que la Reunión Anual es uno de sus ejes y que coincidirá con el lanzamiento de una antología del poeta, En los celestes mástiles del tiempo .

Este mismo día, a las 17.30 horas en la sede de la fundación, está programado el encuentro 'Las misiones académicas AECID-Instituto Cervantes' con la intervención del director académico del Instituto, Álvaro García Santa-Cecilia y el director de relaciones académicas y científicas de la AECID, Santiago Herrero.

Por la tarde, las Reunión se traslada a Rota, donde a las 19.30 horas en el Castillo de Luna, tendrá lugar la conferencia 'El español en Estados Unidos' impartida por el director del Observatorio Global del Español, Francisco Moreno y el director del Observatorio del Español en Harvard, Francisco Javier Pueyo. Previamente, habrá unas palabras de bienvenida del alcalde de la ciudad, José Javier Ruiz Arana.

CLAUSURA Y LEGADO DE FERNANDO QUIÑONES

Al día siguiente, el miércoles 29 de julio, se celebrará la sesión de clausura de la Reunión Anual en el Alcázar de Jerez, a las 10.30 horas. El director del Cervantes, Luis García Montero, y la secretaria general de la institución, Carmen Noguero, presentarán las conclusiones de las tres jornadas de trabajo.

En este acto habrá también una intervención de la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, y, en vídeo, del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Ese mismo día, a la 13 horas, en la Casa de Iberoamérica de Cádiz está prevista la celebración de la conferencia 'La Constitución de 1812', por el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz, Alberto Ramos.

Asimismo, a la 13.30 horas, la entrega de un legado a la Caja de las Letras en homenaje al escritor gaditano Fernando Quiñones (Chiclana de la Frontera, 1931 - Cádiz, 1998), figura clave en la difusión de la Nueva Narrativa Andaluza y el boom hispanoamericano, servirá de cierre de esta Reunión Anual.

El Instituto Cervantes viene celebrando desde el año 2005 (excepto en 2020 a causa de la pandemia) reuniones anuales con los directores de sus centros en el exterior y todo su equipo directivo, en las que se debaten sus líneas de actuación para la promoción internacional de la lengua española y la cultura.

Esta será la primera vez que se celebre en Jerez. Hasta ahora, doce han sido las comunidades autónomas que han acogido estas sesiones: Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, el Principado de Asturias, Cataluña y Canarias.