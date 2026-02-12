Renfe ofrece 393.500 plazas y la circulación de 352 trenes para viajar en el primer fin de semana de Carnaval de Cádiz

Archivo - Trenes de Cercanías en la estación de Cádiz. - RENFE - Archivo

CÁDIZ 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha anunciado que ha programado un dispositivo de refuerzo con un total de 393.500 plazas y la circulación de 352 trenes de Cercanías y Media Distancia para facilitar el desplazamiento durante el primer fin de semana de Carnaval de Cádiz.

Así, según ha indicado en una nota, del viernes 13 al lunes 16 la programación de la línea C1 de Cercanías que une Jerez, El Puerto, Puerto Real, San Fernando y Cádiz será de 283 trenes. De ellos, 111 serán servicios especiales y 180 circularán en doble composición (doble de plazas habituales), lo que permitirá ofrecer un total de 367.600 plazas, un 157% más de la programación habitual.

Los refuerzos se concentrarán tanto en la madrugada del sábado al domingo, como durante todo el domingo 15, ha señalado Renfe, que ha explicado que en la madrugada del domingo las frecuencias en ambos sentidos serán de veinte minutos de 00.15 a 01.15 horas, y en lugar de iniciar el servicio como un domingo normal, lo hará a las 4.25 horas con una frecuencia de 20 minutos hasta las 5.25 horas.

Respecto a la relación de Media Distancia entre Sevilla y Cádiz, Renfe también ha previsto un incremento de la oferta habitual, del viernes 13 al domingo 15 de febrero, para atender el incremento de movilidad previsto entre ambas provincias.

Así, circularán un total de 69 trenes, de los que seis serán frecuencias especiales y 31 circularán en doble composición. En total, Renfe ofrecerá 25.900 plazas para viajar en esta relación, cerca de un 60% más de las habituales.