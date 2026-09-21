Renfe refuerza la conexión entre el Campo de Gibraltar y el nordeste peninsular con un billete intermodal

Archivo - Modelo del tren Alvia de la serie 730. - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

CÁDIZ 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renfe y Avanza han anunciado un refuerzo de su oferta Tren+Bus con la ampliación de opciones de viaje entre la comarca gaditana del Campo de Gibraltar y distintos destinos del nordeste peninsular, mediante enlace en Málaga y con un único título de transporte que incluye una conexión intermodal de tren y autobús.

En una nota, Renfe ha señalado que la nueva programación facilita al viajero una alternativa "sencilla, coordinada y competitiva" para desplazarse con origen o destino a territorios que no cuentan actualmente con conexión ferroviaria directa.

La nueva oferta intermodal permite las conexiones entre Algeciras-Bus y Gibraltar/La Línea-Bus con Barcelona, Camp de Tarragona, Lleida y Zaragoza. Estos billetes están disponibles en los canales habituales de venta de Renfe.

La intermodalidad Tren+Bus permite ampliar las alternativas de movilidad, reducir tiempos de viaje y conectar de forma más eficiente localidades que no disponen de relación ferroviaria directa, al tiempo que posibilita planificar todo el trayecto en una sola compra.

Como ejemplo, el trayecto Algeciras-Barcelona, con un servicio diario por sentido, puede realizarse con un tiempo medio de viaje de 10 horas y 50 minutos, mientras que la conexión Gibraltar-Barcelona, también con una conexión por sentido, se sitúa en 10 horas y 14 minutos. Estos tiempos permiten presentar la opción Tren+Bus como una alternativa "competitiva" frente al vehículo privado.

Para Renfe, esta opción de viaje intermodal supone un avance especialmente relevante para el Campo de Gibraltar, al ampliar sus conexiones de largo recorrido y favorecer una movilidad más competitiva con el nordeste peninsular, para desplazamientos de carácter turístico o personal.

La iniciativa refuerza el papel de Renfe como operador de referencia en soluciones de movilidad, al combinar la Alta Velocidad con el transporte por carretera para extender las ventajas del tren a territorios con necesidades específicas de conexión.

Como se ha recordado, el Campo de Gibraltar dispone desde el pasado mes de junio de conexiones de tren de Renfe y bus Avanza para viajar a Madrid y Granada. En este momento la programación es de un total de 12 frecuencias diarias con Madrid en ambos sentidos y otras seis con Granada.

La ampliación de la programación con origen o destino el Campo de Gibraltar, impulsada por Renfe, responde a la no disponibilidad temporal de la infraestructura ferroviaria por las obras que ejecuta Adif, una circunstancia que limita la prestación habitual de los servicios directos de tren con origen o destino en el Campo de Gibraltar.

En este contexto, el acuerdo de Renfe y Avanza, vigente desde 2013 para la conexión intermodal entre la Costa del Sol (Marbella y Estepona) y Madrid, refuerza la apuesta por la intermodalidad y da continuidad a una colaboración consolidada, mediante billete combinado de tren de Alta Velocidad (AVE/Avlo) y autobús, con enlace en Málaga.