Renfe sitúa en un 97% la puntualidad de los trenes de Cercanías de Cádiz en el primer mes con nuevos horarios

Archivo - El Trambahía y un tren de Cercanías en la estación de Cádiz - RENFE - Archivo

CÁDIZ 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La puntualidad de los trenes del núcleo de Cercanías de Cádiz se ha situado en el 97% durante el primer mes de este servicio con los nuevos horarios implantados por Renfe desde el pasado 21 de septiembre.

Fuentes de la compañía ferroviaria han apuntado a Europa Press que entre ese día y el 21 de octubre han circulado ya más de 1.800 trenes en el núcleo de Cercanías de la provincia gaditana.

Esta reordenación de horarios se llevó a cabo para adaptar la oferta a las necesidades de movilidad de los viajeros, especialmente en los desplazamientos por motivos laborales y de estudio, así como para adecuar la operativa a las condiciones de la infraestructura.

Entre otros aspectos, han señalado que los horarios permiten la llegada antes de las 7,00 horas tanto a Cádiz como a Jerez de la Frontera y favorecen la coordinación entre la línea C-1 de Cercanías y la T1 del Trambahía en Río Arillo.

El pasado 17 de septiembre Renfe anunció que con la nueva programación se sustituían ocho circulaciones cortas entre Cádiz y San Fernando Bahía Sur por dos servicios de recorrido completo entre Cádiz y Jerez de la Frontera. Con esta medida, se concentraba la oferta en los trayectos con mayor utilidad para los viajeros y mejora la conexión entre los principales puntos de la línea.

Así, la oferta en día laborable de la línea completa Cádiz-Jerez es de 48 circulaciones, de las cuales 21 por sentido circulan entre Cádiz y Jerez, con paradas en todas las estaciones intermedias del recorrido, y tres por sentido conectan el aeropuerto de Jerez con Cádiz. A esta programación se sumaban otros 12 servicios, seis por sentido, entre Jerez y Las Aletas.

Estos cambios forman parte del trabajo de Renfe para adaptar sus servicios a la evolución de la movilidad en la Bahía de Cádiz, con una oferta "más útil" para los clientes, "más equilibrada" en las horas de mayor demanda y "mejor ajustada a las condiciones reales de explotación ferroviaria", como comunicaba entonces la compañía, añadiendo que la adaptación de la operativa a las condiciones de la infraestructura permitiría, además, mejorar la puntualidad del servicio.