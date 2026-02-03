Rescatadas en Chiclana (Cádiz) cuatro personas, dos menores, sorprendidas por la crecida del río Iro

Bomberos en el rescate de cuatro personas tras la crecida del río Iro en Chiclana de la Frontera (Cádiz) - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

CHICLANA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz han tenido que rescatar a cuatro personas, dos adultos y dos menores, que se vieron sorprendidos por la crecida del río Iro en Chiclana de la Frontera, quedando atrapados durante varias horas en la zona rural de Las Mesas, junto al circuito de motocross de la CA-389 de esta localidad.

En un comunicado, el Consorcio ha informado de este rescate, que se produjo entre las 20,00 horas y las 22,30 horas de este lunes 2 de febrero por la crecida de este río debido a las fuertes lluvias de la pasada jornada.

Según se ha indicado, estas personas no fueron rescatados de una casa ni de un vehículo, sino que estaban a pie por la zona y les sorprendió la crecida del río.

Los bomberos de Chiclana tuvieron que ayudarse de una embarcación del equipo de rescate acuático del parque de Cádiz y de una retroexcavadora con la que colaboró un operario y con la que se pudo cruzar el río para que los rescatados pudieran subirse a este vehículo pesado para ser trasladadas a un lugar seguro.

En concreto, en el dispositivo de bomberos participaron un total de 6 efectivos y cuatro vehículos, entre ellos una autobomba urbana pesada U-37, una autobomba rural pesada R-33, un vehículo de rescate ligero S-31 y un vehículo de mando M-47. Además, colaboró personal de la Guardia Civil de Cádiz.