Archivo - Un agente de la Guardia Civil en la Sierra de Cádiz. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÁDIZ 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil de Cádiz ha auxiliado a un total de 11 senderistas que se habían perdido en la Sierra de Grazalema, en dos intervenciones realizadas durante el fin de semana por "la falta de planificación" de los rescatados en varios puntos del Parque Natural.

Según ha indicado el Instituto Armado, la amplia experiencia de los especialistas fue fundamental para localizar a los senderistas, donde la niebla, la falta de cobertura telefónica y la caída de la noche hubiera tenido "consecuencias más graves".

La primera de las intervenciones tuvo lugar el sábado 14 de noviembre, cuando los guardias civiles del Greim de Ubrique fueron alertados por la Central Operativa Compleja de esta Comandancia, de que siete personas se habían desorientado mientras realizaban el descenso de un sendero por la zona del refugio del Reloj, en dirección a Villaluenga del Rosario.

El grupo tenía un itinerario que debía conducirles a Grazalema, pero debido a la niebla y a la falta de cobertura telefónica, no consiguieron orientarse en la dirección correcta, y se extraviaron.

Finalmente, los agentes lograron tener contacto telefónico con uno de los integrantes del grupo y determinar una ubicación concreta que permitió al Greim facilitarle indicaciones hasta llegar a una zona recreativa, donde fueron auxiliados.

La siguiente intervención se llevó a cabo un día después, el pasado domingo sobre las 17,30 horas, cuando la Centra Operativa de Servicios recibió un aviso alertando de cuatro personas que se habían extraviado durante el recorrido de un sendero cerca de la localidad de Benaocaz, en las inmediaciones del arroyo Pajaruco.

En esta ocasión, y ante la inminente caída de la noche, los agentes pudieron darles una serie de indicaciones de seguridad y protección, ya que los senderistas se encontraban escasos de batería telefónica, falta de cobertura, de abrigo y de agua.

Los especialistas en Montaña, tras indicarles que no se movieran del punto acordado, consiguieron llegar hasta ellos y proporcionarles agua, ropa de abrigo y linternas frontales para facilitar el camino de vuelta hasta el vehículo que tenían estacionado en Benaocaz.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de planificar con antelación las excursiones en montañas, avisar a personas del entorno el lugar y la actividad que se pretende realizar, consultar la previsión meteorológica, llevar batería suficiente o externas de apoyo y, no depender de aplicaciones de navegación o geolocalización que funcionen exclusivamente con conexión a internet.

Del mismo modo, es importante ir provisto de material básico de supervivencia como agua, comida, ropa de abrigo y un equipo adecuado.

También ha hecho hincapié en la aplicación móvil Alertcops, que es gratuita y permite contactar de forma directa y sencilla con las fuerzas y cuerpo de seguridad. Así, en casos como estos, con solo pulsar el botón SOS la aplicación envía automáticamente la ubicación al centro operativo más cercano.