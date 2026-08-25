Rescatados dos migrantes que trataban de alcanzar la costa de Cádiz en una tabla de paddle surf

Archivo - La embarcación Salvamar Arcturus navegando por el mar. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

CÁDIZ 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Salvamento Marítimo han rescatado a dos migrantes que este pasado lunes trataban de alcanzar la costa de Cádiz a bordo de una tabla de paddle surf, y que fueron localizados a unas nueve millas al este de Punta Europa, en el Estrecho de Gibraltar.

Fuentes de Salvamento Marítimo han detallado a Europa Press que el primer aviso llegó al Centro de Coordinación de Tarifa (Cádiz) sobre las 10,30 horas del lunes, alertándose de dos hombres que iban a la deriva en una tabla de paddle surf.

Ante esto, desde el centro se movilizó a la salvamar Arcturus, que localizó a los migrantes a las 11,10 horas, rescatándolos para trasladarlos a puerto.

Así, a las 12,00 horas la salvamar con los dos migrantes, de origen magrebí, llegaron al puerto de El Saladillo, en Algeciras, donde no necesitaron atención sanitaria, según han indicado estas mismas fuentes, al encontranse en buen estado de salud.