Rescatan a una persona que navegaba a la deriva en una canoa en Tarifa (Cádiz)

Imagen del rescate de Salvamento Marítimo a una persona atrapada en una canoa a la deriva. - SALVAMENTO MARÍTIMO

CÁDIZ 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La unidad de Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo, 11 de octubre, a una persona que navegaba a la deriva en una canoa en las aguas de Tarifa (Cádiz).

Según ha informado Salvamento Marítimo en un cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha dado el aviso alertando de la presencia de una persona a bordo de una canoa roja con un toldo naranja, que había perdido el remo y se encontraba a una milla náutica de la torre de Salvamento de Tarifa.

Tras recibir este aviso por parte del 112, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (CCS) de Tarifa ha movilizado a la tripulación de la Salvamar Enif para que procediera a su rescate de forma urgente.