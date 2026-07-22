Retrasos en trenes de cercanías, media y larga distancia en Cádiz por un incidente en un paso no autorizado en Jerez

Archivo - Un tren de Cercanías de Cádiz en la estación de Jerez de la Frontera (Cádiz) - RENFE - Archivo

CÁDIZ 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de la línea C1 del núcleo de cercanías de Cádiz están circulando con retrasos por el accidente de una persona en un punto no autorizado de paso en Jerez de la Frontera, según ha informado Adif en su cuenta oficial de X, recogida por Europa Press.

Por su parte, Renfe también ha señalado en sus cuentas de información oficiales que pueden producirse demoras en trenes de larga distancia, media distancia y Cercanías al estar interrumpida la circulación debido al arrollamiento de una persona en punto de paso no autorizado.

No obstante, Renfe informa que se mantiene circulación por vía 4 en Jerez de la Frontera, aunque los trenes pueden sufrir retrasos debido a esta incidencia sobrevenida.