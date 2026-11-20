El concejal no adscrito, José Ignacio Landaluce, ex alcalde de Algeciras, en el pleno del Ayuntamiento donde se ha debatido la creación de una comisión de investigación sobre su persona.- EUROPA PRESS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) ha aprobado este viernes la creación de una comisión de investigación sobre el caso Landaluce, el conocimiento previo de los hechos y las actuaciones desarrolladas en el ámbito municipal desde 2011 hasta la actualidad, relativas a los presuntos casos de acoso sexual sobre los que se le acusan al ex alcalde, una propuesta del PSOE que ha salido adelante con los votos a favor del PP y la abstención de Vox.

En el debate de la moción, la concejala del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, ha lamentado en su inicio el tener que debatir este punto en el pleno, considerando que es "la consecuencia de unos comportamientos indecentes y vergonzantes" del anterior alcalde, dejando claro que la comisión no es para juzgar a Landaluce "porque de eso ya se están encargando los tribunales", sino para "depurar responsabilidades políticas" y "saber qué se sabía, quién lo sabía y por qué no se hizo nada".

"¿De verdad que nos quieren hacer creer que nadie sabía nada? ¿Que todo era una sorpresa?", se ha preguntado Arrabal, cuestionando que en este último año "nos han intentado desacreditar, nos han insultado y maltratado por exigir explicaciones y por decir la verdad", una verdad que "ahora también defienden", dirigiéndose a la bancada del PP y al recién nombrado alcalde, Jacinto Muñoz.

Como ha defendido, "esta comisión hoy es imprescindible para saber toda la verdad", diciéndole a Muñoz que "tiene la oportunidad de salir de una forma honrada de este capítulo y de no convertir esta comisión en un paripé".

"Hoy no se examina solamente el pasado del señor Landaluce, hoy se examina su honestidad, la honestidad de quienes gobernaron con él, de quienes pudieron y decidieron protegerlo. El sustituto del desfenestrado Landaluce, usted, el nuevo y efímero alcalde, tiene la oportunidad de demostrar que está del lado de la verdad", ha indicado.

El ex alcalde de Algeciras y concejal no adcristo, José Ignacio Landaluce, que en el punto anterior, ha tratado de intervenir por primera vez en el pleno para defender el proyecto de una barriada al sentirse "aludido" porque el portavoz del PSOE ha citado su nombre al indicar que el proyecto era de "su época", sí ha tomado la palabra en este último punto para reiterar su "inocencia" frente a las acusaciones de acoso sexual que pesan sobre él, y que motivó la moción de censura de PP y Vox que lo apartó del cargo.

Landaluce ha acusado a la socialista de "mala persona y mentirosa", anunciando su voto en contra a la comisión, no porque "tema una investigación" sino porque no va a "avalar" con su voto "que este ayuntamiento se convierta en un circo mediático, ni que este salón de pleno sea escenario de un juicio paralelo".

"Vivimos en un estado de derecho, hay procedimiento judicial, hay jueces que tienen la responsabilidad constitucional de esclarecer los hechos, así que tenemos que dejarles que trabajen", ha pedido el concejal no adscrito, quien ha aclarado que "no me opongo a que se investigue, me opongo a que se me condene antes de juzgar, que no he tenido la presunción de inocencia".

Además, ha mostrado su "decepción" por sus compañeros del Partido Popular hasta su salida en enero de este año. "Me han decepcionado severamente", ha afirmado, incidiendo en que "cuando la justicia se pronuncie será el momento de valorar lo sucedido". "La verdad no necesita espectáculos, la verdad necesita pruebas, la verdad necesita garantías, la verdad necesita justicia", ha finalizado.

Por parte de Vox, su portavoz Antonio Gallardo ha trasladado su abstención a esta comisión, que la ha considerado "una extralimitación competencial y una injerencia judicial", además de "invadir claramente la esfera penal", ya que "pretende un órgano político examinar hechos presuntamente ocurridos en dependencias municipales, que se analicen capturas de conversaciones privadas o que se evalúe denuncias presentadas ante el Tribunal Supremo, lo que constituye, de facto, un juicio paralelo".

"Apoyamos en su momento la moción de censura por coherencia y responsabilidad. A partir de ahí, corresponde a los protagonistas de esta lamentable historia defenderse en donde deban de hacerlo los acusados y probar sus acusaciones los denunciantes", ha dicho en su turno de palabra, añadiendo que serán los jueces los que determinen "las sentencias condenatorias o absolutorias".

El concejal del grupo 'popular', Javier Vázquez Hueso, ha iniciado su intervención respetando "la presunción de inocencia de cualquier denunciado" y señalando al PSOE por presentar esta moción con la que "pone de manifiesto que no le importa Algeciras", elucubrando que la medida es "contra Jacinto Muñoz".

"A ustedes jamás les han importado las mujeres, solo quieren barro", ha aseverado dirigiéndose a la bancada del PSOE, diciéndoles que "ustedes mismos se retratan, porque las mujeres no deben sentir que se las utiliza como arma partidista" y que "condenar la violencia contra las mujeres es ofrecerles los distintos cauces para denunciar, acompañar durante el proceso y adoptar decisiones en el momento que corresponde".

"Hay dos denuncias muy serias en el juzgado que nos merecen todo el respeto, e intentar enmarañar todo eso con interés partidista me parece mezquino. Ustedes piden responsabilidades políticas, y déjenme decirles que no hay mayor responsabilidad que una moción de censura", ha afirmado.

El PP ha introducido una enmienda de adición a la moción del PSOE, que recoge, entre otras disposiciones, que esta comisión de investigación "queda supeditada a la declaración de los hechos probados por orden judicial penal, sin que pueda efectuarse investigaciones antes de ese momento", lo que significa que no se podrá realizar hasta que la justicia se pronuncie sobre la denuncia exsitente contra el exalcalde.

Al ser preguntado por el alcalde a Arrabal si el PSOE acepta la enmienda del PP con esa casuística, la socialista le ha preguntado si esto supedita el apoyo o no del PP a la moción. Tras un breve intercambio de palabras, la concejal socialista la ha aceptado, por lo que los populares han dado su apoyo a crear esta comisión de investigación, propuesta que ha salido adelante con 19 votos a favor, tres abstenciones y cinco votos en contra.