Salvamento busca en aguas de Algeciras (Cádiz) a la tripulación de una embarcación localizada sin nadie a bordo

Buque Clara Campoamor. - SALVAMENTO MARITIMO

ALGECIRAS (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo mantiene un dispositivo de búsqueda de la tripulación de la embarcación Chanquete IV, localizada este domingo sin nadie a bordo. Este lunes, la Salvamar Denebola ha retomado las tareas en aguas de Algeciras (Cádiz). El helicóptero Helimer 211 no ha podido incorporarse aún como consecuencia del temporal.

Fuentes de Salvamento Marítimo han confirmado a Europa Press que este pasado domingo se recibió una llamada de alerta sobre la existencia de una embarcación sobre la que las autoridades de Gibraltar reportaban que no había nadie a bordo".

El centro de coordinación de Salvamento Marítimo en Tarifa movilizó a la Salvamar Denébola, al Helimer 211 y al buque Clara Campoamor para buscar a los desaparecidos, ya que Salvamento no tiene aún constancia de si hay una persona o varias desaparecidas.