Salvamento remolca hasta puerto a un catamarán tras una interacción con orcas en aguas de Barbate (Cádiz)

Archivo - Salvamar Enif en el puerto de Barbate - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

BARBATE (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha actuado en la madrugada de este martes en aguas de Barbate, en la costa de Cádiz, para remolcar a un catamarán que experimentó una interacción con orcas y lanzó un aviso para el rescate de su tripulación.

Según ha informado Salvamento en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, el Centro Coordinador de Tarifa recibió el aviso en horas próximas a las 05,00 horas de la madrugada sobre una embarcación que habría sufrido una interacción con orcas a cinco millas al suroeste de Barbate.

Ante esto, desde Salvamento se recomendó a la tripulación que tratase de llegar hasta aguas menos profundas y se colocasen en zonas seguras del catamarán para evitar riesgos como una caída al mar, además de solicitar a un pesquero próximo que se mantuviera en la zona hasta su llegada.

Finalmente, la salvamar 'Enif' remolcó al catamarán y a su tripulación hasta el puerto de Barbate.

Esta no es la primera interacción que se produce con estas especies, que suelen aparecer por la zona del Estrecho de Gibraltar en esta época coincidiendo con la presencia de atunes, al ser estos su alimento principal. Ya el pasado 7 de junio se produjo una situación similar también en aguas de Barbate, con una embarcación que perdió su hélice debido a un encuentro con orcas.

Desde Salvamento han vuelto a recordar las recomendaciones para los navegantes que, durante todo el año, pero sobre todo entre los meses de abril a octubre, navegan por la zona comprendida entre el Golfo de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar y por las costas de Galicia y el Cantábrico.

Entre las recomendaciones está el evitar la navegación en las zonas de interacciones con más riesgo, según los datos históricos, de presencia de orcas y establezcer rutas lo más próximas posible a la costa, dentro de los límites de seguridad.

En caso de interacción, tanto si se trata de una embarcación a motor o a vela, se recomienda no detener la embarcación y navegar hacia la costa, hacia aguas menos profundas. También se advierte del riesgo que tiene para las personas a bordo acercarse a las bandas de la embarcación. En general, "lo más adecuado" es que se sitúen en espacios seguros ante posibles golpes o movimientos bruscos que pudieran ocasionar lesiones o caídas al mar.

Además, se recuerda que está prohibido emplear medidas disuasorias contra las orcas que puedan causar muerte, daño, molestia o inquietud a estos cetáceos y, siempre que no suponga un peligro para las personas o los animales, se sugiere que se realicen fotografías de los ejemplares para tener un mejor registro e identificación.

Los navegantes que avisten orcas o se vean afectados por una interacción, deben notificarlo al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo más próximo mediante el canal 16 del VHF. Estos centros están siempre a disposición de los navegantes y atenderán cualquier emergencia que se pueda producir como consecuencia del encuentro.