San Fernando (Cádiz) se convierte en punto de encuentro de la ciencia con la Noche Europea de los Investigadores

El rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y la delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Universidad, Industria, Energía e Innovación en Cádiz, Inmaculada Olivero. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La ciencia volverá a tomar las calles de San Fernando (Cádiz) el próximo 25 de septiembre con una nueva edición de la Noche Europea de los Investigadores, un encuentro de divulgación científica que convertirá la Plaza del Rey en "un gran laboratorio al aire libre" en el que se compartirá con la ciudadanía, de forma práctica y cercana, buena parte del conocimiento que se genera cada día en laboratorios, grupos e institutos de investigación.

Esta cita con la ciencia llevará hasta el corazón de la ciudad unos 70 talleres y experiencias científicas, con la participación de 559 investigadores y personal colaborador, como se ha detallado en la presentación de este evento en San Fernando.

En la misma han participado el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y la delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Universidad, Industria, Energía e Innovación en Cádiz, Inmaculada Olivero.

A esta cita se suman cinco pre-eventos, que se están desarrollando entre el 11 y el 20 de septiembre en distintos espacios de la provincia de Cádiz, y 12 propuestas del programa 'Investigadores en el Aula', con el que la ciencia se desplaza directamente a colegios e institutos. En total, serán 87 acciones divulgativas vinculadas a esta edición.

El rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, ha puesto en valor esta implicación de la comunidad universitaria y ha señalado que "una de las fortalezas" de la Noche Europea de los Investigadores es que "permite mostrar a la sociedad no solo qué investigamos, sino quiénes son las personas que están detrás de esa investigación".

En este sentido, ha destacado que "más de medio millar de personas" van a salir de sus laboratorios, despachos y centros de investigación para explicar su trabajo, responder preguntas y "compartir ciencia con la ciudadanía de una forma comprensible y cercana".

Por su parte, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha destacado la consolidación de la ciudad como escenario de este encuentro con la ciencia y "la magnífica respuesta que tuvo San Fernando en la pasada edición".

Para Cavada, el año pasado fue "un éxito" y "demostró que la ciencia también tiene un espacio natural en el corazón de nuestra ciudad, en plena Plaza del Rey, y que la ciudadanía quiere acercarse al conocimiento cuando se presenta de forma práctica, lúdica y rigurosa". Este año, ha continuado, "queremos repetir éxito para acercar la ciencia y la investigación a toda la ciudadanía, especialmente a niños, jóvenes y familias".

Además, ha afirmado que San Fernando cuenta con una importante comunidad estudiantil y con instituciones y proyectos vinculados a la investigación y la divulgación.

Asimismo, la delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Inmaculada Olivero, ha valorado la colaboración institucional para desarrollar esta iniciativa, por la que se apuesta "de manera decidida" desde la Consejería de Universidad para acercar la ciencia y las personas que investigan a la ciudadanía.

De este modo, ha hecho referencia al apoyo del Gobierno andaluz al talento investigador y al compromiso con la I+D, y ha indicado que "el futuro y el progreso de la provincia de Cádiz pasan, obligatoriamente, por el conocimiento, la investigación y la retención del talento".

El programa de esta nueva edición de la Noche Europea de los Investigadores permitirá al público acercarse a prácticamente todas las áreas del conocimiento. Medicina y salud, ciencias del mar, biología, arqueología, psicología, ingeniería, educación, filología, derecho, matemáticas, física, astronomía, ciencias sociales, nuevas tecnologías o agroalimentación compartirán espacio en la Plaza del Rey a través de propuestas diseñadas para aprender experimentando.

Así, quienes se acerquen a San Fernando podrán descubrir, por ejemplo, cómo funciona el cerebro humano observando muestras y participando en juegos y experimentos; comprobar cómo la mirada y el cerebro intervienen en la producción y comprensión del lenguaje; o convertirse por unos minutos en científicos de salud pública encargados de garantizar el bienestar de una colonia situada en otro planeta.

Otros talleres permitirán adentrarse en la biodiversidad de nuestros ríos, observar plantas y pequeños organismos con lupas y microscopios o comprobar que aquello que consideramos un residuo puede convertirse en una nueva materia prima mediante procesos biotecnológicos. Además de ello, habrá también espacio para la investigación social, las humanidades y el patrimonio.

EL AGUA, PROTAGONISTA DE LA EDICIÓN

Uno de los grandes hilos conductores de la programación de 2026 será el agua. De las 87 acciones registradas en el conjunto del programa, 46 guardan relación directa con esta temática, abordada desde disciplinas muy diferentes.

La biodiversidad marina y fluvial, las marismas y praderas de fanerógamas, la contaminación, el ADN ambiental, las corrientes de resaca, la gestión del agua, las microalgas, la arqueología, las salinas o la utilización de nuevas tecnologías para estudiar nuestros ecosistemas convivirán en una programación que refleja además la estrecha vinculación de la Universidad de Cádiz con el mar y con el territorio en el que desarrolla su investigación.

Asimismo, es interesante indicar que 41 de las acciones incluidas en el programa están vinculadas a proyectos de investigación financiados a través de convocatorias públicas, poniendo de manifiesto que muchos de los experimentos y experiencias que llegarán a la calle son, en realidad, la traducción divulgativa de investigaciones que actualmente se desarrollan en la Universidad y en los centros participantes.

La Noche Europea de los Investigadores se celebra de forma simultánea en casi 400 ciudades europeas y vuelve a llenar este año las calles y plazas andaluzas de talleres, experimentos y encuentros con quienes hacen ciencia.

En Cádiz, el objetivo vuelve a ser convertir durante unas horas la Plaza del Rey en un gran punto de encuentro entre investigación y ciudadanía y mostrar que detrás de cada proyecto, laboratorio o publicación hay preguntas que afectan directamente a la vida cotidiana y personas trabajando para encontrar respuestas.