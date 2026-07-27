San Fernando (Cádiz) recibe la Medalla de Oro del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro

Pepa Pacheco recogiendo la Medalla de Oro del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha recibido la Medalla de Oro del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro, una de las distinciones más relevantes que concede este prestigioso certamen, en reconocimiento al compromiso de la ciudad con la conservación, promoción y difusión del arte flamenco.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la distinción fue entregada durante la gala de clausura de la 46 edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro, celebrada en la localidad murciana de Torre Pacheco. El reconocimiento fue recogido en representación del Ayuntamiento por la concejala de Cultura, Pepa Pacheco, y el sexto teniente de alcaldesa, Javier Navarro.

Previamente, la delegación municipal participó en una recepción institucional ofrecida por el Ayuntamiento de Torre Pacheco y la organización del festival. Durante el encuentro, el alcalde de la localidad, Pedro Ángel Roca, destacó la estrecha vinculación de San Fernando con el flamenco y puso en valor el trabajo que desarrolla el municipio para preservar y proyectar este legado cultural, subrayando la importancia de reconocer a aquellas ciudades que mantienen vivo uno de los principales patrimonios culturales de España.

En nombre del Ayuntamiento de San Fernando, Pepa Pacheco, agradeció la concesión de una distinción que supone un importante respaldo al trabajo que la ciudad viene desarrollando desde hace décadas en favor del flamenco y que adquiere un significado especial al proceder de un festival de referencia nacional. Pacheco puso de relieve los lazos de hermandad que unen a San Fernando y Torre Pacheco a través de su compromiso compartido con la defensa y difusión de un arte declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

La concejala recordó además que San Fernando vive un año especialmente significativo con la celebración del Año Camarón, una amplia programación impulsada de la mano de Universal Music y de la familia de José Monje Cruz para conmemorar el 75 aniversario del nacimiento del artista que revolucionó el cante flamenco y cuya figura continúa siendo una referencia universal.

La programación está permitiendo reivindicar el inmenso legado de Camarón de la Isla mediante iniciativas culturales, musicales y divulgativas, entre ellas el Congreso Internacional celebrado el pasado mes de mayo, que reunió a especialistas, investigadores y artistas para profundizar en su influencia y trascendencia. De igual forma, el concierto homenaje del mes de julio que este año se ha celebrado durante dos noches con El Canijo y Duquende, así como el próximo concierto multiartista que tendrá lugar en el Movistar Arena de Madrid.

Asimismo, la ciudad comienza ya a preparar la conmemoración del centenario del nacimiento de Chato de la Isla, otra de las grandes figuras del cante contemporáneo, a quien San Fernando rendirá homenaje con una programación específica que pondrá en valor su aportación al flamenco.

La representación isleña agradeció igualmente la hospitalidad recibida durante su estancia en Torre Pacheco, en una cita que refuerza la estrecha relación institucional y cultural entre ambas ciudades, unidas por una misma vocación de preservar y engrandecer el flamenco como seña de identidad y patrimonio compartido.

En el acto también estuvo presente dos representaciones isleñas más, por un lado la actuación de Jesús Castilla, ganador de 2024 y la emblemática Venta de Vargas, uno de los espacios más representativos del flamenco en San Fernando, reforzando así el carácter simbólico de un reconocimiento que distingue a toda la ciudad y a su histórica vinculación con el cante.