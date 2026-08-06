San Fernando (Cádiz) refuerza los autobuses en Camposoto para facilitar la observación del eclipse del 12 de agosto

Dos jóvenes observan la puesta de sol en la playa de Camposoto, en San Fernando (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha anunciado la puesta en marcha de un dispositivo especial para facilitar la observación del eclipse parcial del próximo 12 de agosto desde la playa de Camposoto, estableciendo un refuerzo del servicio de autobuses urbanos durante esa jornada.

En concreto, el Ayuntamiento ha detallado que ampliará el horario de funcionamiento de los autobuses hasta las 22,00 horas, una vez que haya finalizado el eclipse.

El fenómeno comenzará a las 19,43 horas, alcanzará su máximo a las 20,39 horas y concluirá con la puesta de sol, prevista en San Fernando a las 21,19 horas, ofreciendo una imagen excepcional del astro ocultándose tras el horizonte mientras permanece parcialmente eclipsado.

Debido a que el eclipse coincidirá con las últimas horas del día, la playa de Camposoto se presenta como uno de los mejores lugares para su observación gracias a su amplio horizonte despejado hacia el oeste, un fenómeno que servirá además como antesala del histórico eclipse total que atravesará la provincia de Cádiz el 2 de agosto de 2027.

Con este objetivo, la concejala de Cultura de la ciudad isleña, Pepa Pacheco, ha mantenido ya diversas reuniones de coordinación con organismos y entidades especializadas, entre ellas la Fundación Descubre, la Universidad de Cádiz y la Agrupación Astronómica de San Fernando.

El fin ha sido planificar la observación del eclipse de este año y la organización de las actividades que acompañarán al denominado 'Trío de Eclipses', una secuencia formada por dos eclipses totales consecutivos en 2026 y 2027 y un eclipse anular en 2028.

Durante estos encuentros se ha puesto de manifiesto "el extraordinario potencial" de San Fernando como uno de los principales puntos de observación del eclipse total de 2027, un acontecimiento científico y turístico de alcance internacional para el que el Ayuntamiento ya trabaja con el propósito de convertirlo "en una cita de referencia".

Mientras tanto, el eclipse parcial del próximo 12 de agosto permitirá disfrutar de un espectáculo poco habitual. Desde la Bahía de Cádiz la luna llegará a ocultar más del 90% del disco solar, alcanzando porcentajes cercanos al 95%, una circunstancia que convertirá el atardecer en una imagen "difícilmente repetible", como se ha apuntado.

Pepa Pacheco ha señalado al respecto que este eclipse parcial de 2026 será "algo así como el ensayo de lo que viviremos en 2027 en nuestra zona", afirmando que "tenemos la oportunidad de comenzar a preparar a la ciudadanía para disfrutar de estos fenómenos de forma segura y de situar a San Fernando como un referente en la divulgación astronómica".

La edil ha recordado que durante los próximos años España vivirá "una secuencia excepcional de eclipses solares", señalando que San Fernando, ciudad que alberga el Real Observatorio de la Armada y que cuenta con una estrecha vinculación histórica con la astronomía, "debe estar preparada para que la ciudadanía pueda disfrutar de ellos con todas las garantías y para aprovechar también el importante atractivo cultural, científico y turístico que representan".

Para la concejala, "la vinculación histórica de San Fernando con la astronomía, gracias al Real Observatorio de la Armada, nos anima a aprovechar esta oportunidad única para acercar la ciencia a la ciudadanía".

"Queremos que estos eclipses sean también una ocasión para seguir proyectando la imagen de nuestra ciudad y para que vecinos y visitantes disfruten de un espectáculo natural extraordinario desde un enclave incomparable como es la playa de Camposoto", ha concluido Pacheco.

PROTECCIÓN DE LA VISTA DURANTE EL ECLISPE

El Ayuntamiento y la Agrupación Astronómica de San Fernando han recordado que la observación de un eclipse solar requiere adoptar medidas de protección visual específicas, ya que mirar directamente al sol sin la protección adecuada puede provocar lesiones irreversibles en la retina.

Por ello, únicamente deben utilizarse gafas homologadas conforme a la norma ISO 12312-2 o ISO 12312-2:2015, debidamente certificadas y en perfecto estado de conservación.

No deben emplearse gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados, negativos fotográficos, CD ni ningún otro método casero, ya que ninguno de ellos protege frente a la radiación solar.

En el caso de utilizar prismáticos, telescopios o cámaras fotográficas, se considera imprescindible instalar filtros solares homologados en el objetivo del instrumento, nunca en el ocular.

El Ayuntamiento ha apuntado a quienes deseen disfrutar del eclipse sin mirar directamente al sol que recurran a métodos de observación indirecta, como cámaras oscuras elaboradas con cartulina o la proyección de la imagen solar mediante coladores, espumaderas o incluso el paso de la luz entre las hojas de los árboles, "una alternativa especialmente recomendable para familias y actividades educativas".

De cara a esta jornada que se vivirá la próxima semana, se ha recomendado planificar con antelación los desplazamientos, ya que se prevé una elevada afluencia de personas en los principales puntos de observación, especialmente en la playa de Camposoto.

Asimismo, se ha hecho un llamamiento a la prudencia durante los desplazamientos, recordando que no debe estacionarse el vehículo en arcenes ni en lugares no habilitados para seguir el fenómeno, con el fin de garantizar la seguridad vial y facilitar la circulación.

También se ha advertido sobre la importancia de protegerse frente a la exposición solar con el uso de crema protectora, agua y gorra, así como de respetar el entorno natural de Camposoto extremando las precauciones para prevenir incendios y evitando cualquier comportamiento que pueda afectar a este espacio de alto valor ambiental.

Toda la información sobre el 'Trío de Eclipses', recomendaciones de observación y recursos divulgativos puede consultarse en las redes sociales del Ayuntamiento y en la página web oficial del proyecto www.trioeclipses.es puesta en marcha por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.