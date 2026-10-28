San Fernando (Cádiz) suspende su programación de Halloween por "respeto y duelo" tras el accidente ferroviario

Interior del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz)
Interior del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 28 octubre 2026 13:47
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SAN FERNANDO (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha anunciado que suspende la programación de Halloween, así como el conjunto de actos, eventos y actividades institucionales organizados para este fin de semana como muestra de "respeto, solidaridad y duelo" por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Toledo y sus familias.

En un comunicado, el Consistorio isleño ha explicado que está pendiente de concretar el alcance y los términos de esta suspensión, atendiendo a los acuerdos y recomendaciones que puedan adoptarse desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y las distintas instituciones y administraciones públicas.

Así, en las próximas horas se trasladará información detallada sobre las actividades afectadas y las medidas que finalmente se adopten.

El Ayuntamiento de San Fernando ha expresado su "más profundo pesar" por lo sucedido y ha trasladado, en nombre de toda la ciudad, sus condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas y a todas las personas afectadas por esta tragedia.

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