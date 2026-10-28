San Fernando (Cádiz) suspende su programación de Halloween por "respeto y duelo" tras el accidente ferroviario

Interior del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha anunciado que suspende la programación de Halloween, así como el conjunto de actos, eventos y actividades institucionales organizados para este fin de semana como muestra de "respeto, solidaridad y duelo" por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Toledo y sus familias.

En un comunicado, el Consistorio isleño ha explicado que está pendiente de concretar el alcance y los términos de esta suspensión, atendiendo a los acuerdos y recomendaciones que puedan adoptarse desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y las distintas instituciones y administraciones públicas.

Así, en las próximas horas se trasladará información detallada sobre las actividades afectadas y las medidas que finalmente se adopten.

El Ayuntamiento de San Fernando ha expresado su "más profundo pesar" por lo sucedido y ha trasladado, en nombre de toda la ciudad, sus condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas y a todas las personas afectadas por esta tragedia.