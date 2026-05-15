Sancionado el vigilante de seguridad de una caseta de Feria de Jerez por portar un puño americano y defensa extensible

Armas ilegales incautadas a un vigilante de seguridad de una caseta de la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha sancionado por intrusismo a una persona que ejercía como vigilante de seguridad en una caseta de las llamadas no tradicionales de la Feria de Jerez de la Frontera sin la necesaria habilitación y que además portaba armas ilegales y peligrosas como un puño americano y una defensa metálica extensible.

La intervención se ha producido en el marco de las inspecciones en el interior y alrededores del recinto ferial en Jerez orientadas a garantizar la profesionalidad y buen desarrollo de los servicios de control de accesos a las casetas y la vigilancia privada ejercida durante la Feria del Caballo, ha indicado la Policía en una nota.

La comprobación del personal que lleva a cabo estas funciones, así como de las condiciones en las que se ejercen, es "prioritario" y tiene como objetivo el impedir el intrusismo profesional a la Ley de Seguridad Privada de personas no preparadas o habilitadas para ejercer estas importantes funciones.

Durante la tarde noche del pasado martes de feria, se llevó a cabo una ronda de inspecciones en el interior de parque González Hontoria, localizando en la zona de las casetas no tradicionales a un varón que se encontraba ejerciendo las funciones de seguridad sin estar habilitado para ello.

Por ese motivo va a ser sancionado por intrusismo en base a la Ley de Seguridad Privada, que prevé multas para estas situaciones que oscilan entre los 6.000 euros para la persona infractora y hasta los 20.000 euros para las personas físicas o jurídicas que lo hayan contratado.

Además el individuo llevaba a cabo esta función teniendo en su poder una defensa metálica extensible y un puño americano, ambas consideradas armas prohibidas dentro del Reglamento de Armas y la Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015. También se le intervinieron un puntero láser y un dosificador con sustancias estupefacientes, presuntamente para consumir la droga en el curso de su trabajo.

La Policía Nacional ha destacado la colaboración con los servicios de vigilantes de seguridad y controladores de accesos de las casetas, al ser "un pilar indispensable" para el buen desarrollo del evento y de la práctica totalidad de las inspecciones, donde se comprueba la habilitación y profesionalidad de sus trabajadores y empresas empleadoras y contratantes.

El equipo de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional en Jerez continúa con estas inspecciones durante todos los días restantes de celebración de la Feria de Jerez, que finaliza este sábado, para evitar la intrusión en este servicio.