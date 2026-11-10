Los servicios mínimos de los autobuses urbanos en Jerez y Cádiz serán del 60% durante la huelga general

Archivo - Autobús urbano que va de Guadalcacín al centro de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

CÁDIZ 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los servicios mínimos de los autobuses urbanos de Cádiz y Jerez de la Frontera para este miércoles 11 de noviembre, coincidiendo con la convocatoria de huelga general, serán del 60%, tal y como han fijado ambos ayuntamientos, según la información recabada por Europa Press.

Además, el Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz ha establecido también un 60% de servicios mínimos en transporte interurbano y en el catamarán, que une la capital con las localidades de Rota y El Puerto.

Además, el Trambahía, el tranvía de la provincia de Cádiz que discurre por San Fernando y Chiclana de la Frontera, circulará con los servicios mínimos del 75% en hora punta y del 50% en hora valle.

De cara a esta jornada de huelga, fuentes municipales han indicado que en Cádiz capital los servicios mínimos de alumbrado y semáforos estarán al 50%, mientras que la limpieza urbana operará con un 40% de servicios mínimos, y el de Parques y Jardines en un 34%.

Además, el Ayuntamiento ha establecido por decreto los servicios mínimos esenciales para garantizar el funcionamiento del mismo y su atención a la ciudadanía con motivo de la convocatoria de huelga general en el sector público de 24 horas a nivel estatal por organizaciones sindicales el 11 de noviembre de 2026.

Por otro lado, en Jerez de la Frontera, su Ayuntamiento también ha señalado que mantendrá servicios mínimos esenciales para atender a la ciudadanía, de acuerdo con la resolución de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, orientado a regular la situación en la próxima convocatoria de paros.

Dicha resolución establece que las corporaciones municipales deberán garantizar el servicio de protección civil, la prevención y extinción de incendios, la gestión de las llamadas de urgencia y emergencia, la protección de la salubridad pública y la recogida de basuras en entornos como centros de salud, hospitales, colegios, mercados y centros sociales y destinados a mayores.

Además, se garantizan los servicios del cementerio, los servicios sociales y de reinserción y otros de primera necesidad como los relacionados con el alumbrado público y semáforos, abastecimiento y saneamiento de aguas, mantenimiento y vigilancia de la estación de autobuses y servicios operativos como la grúa municipal para situaciones de emergencia.

De acuerdo con la resolución de la Junta de Andalucía, en lo que se refiere a los autobuses urbanos, la empresa municipal Comujesa garantizará el 60% del conjunto de los servicios habituales. Así, los vehículos que estén en ruta al comenzar la jornada de huelga completarán el recorrido hasta la cabecera más próxima.

También se mantendrá el personal imprescindible para los servicios de mantenimiento y talleres de los autobuses urbanos de Jerez.

AYUDA A DOMICILIO AL 80% DE SERVICIOS MÍNIMOS

En cuanto al Servicio de Ayuda a Domicilio, durante la jornada de huelga general, conforme a la resolución de la Consejería, se prestará en Jerez el 80% de los servicios habituales para las personas con gran dependencia, el 60% para quienes tengan dependencia severa y el 40% para el resto de personas con dependencia moderada.

En todos los casos, se ha indicado que quedarán garantizados el aseo personal, la alimentación, la medicación y los cuidados especiales de las personas usuarias.

Eso sí, se ha indicado que podrán modificarse algunos horarios para organizar la prestación que se dé a los usuarios de este servicio.

Además, en otros puntos de la provincia de Cádiz como Algeciras, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la ciudadanía de cara a contar su colaboración en lo que se refiere al depósito de residuos sólidos urbanos en la jornada de este martes y ante la convocatoria de huelga general que entrará en vigor a las 00,00 horas del miércoles.

En concreto, se ha solicitado a los vecinos que, en la medida de lo posible, no depositen sus basuras este martes en los puntos de contenedores distribuidos por todo el término municipal para "conciliar el derecho de los trabajadores de la empresa pública Algesa a secundar la huelga general, con la prestación de un servicio básico para el normal funcionamiento de la ciudad".

Los responsables de la mercantil han trasladado a las autoridades en materia laboral el establecimiento de los servicios mínimos para esa jornada de paro.

Así, los camiones de recogida de basuras comenzarán a prestar servicio en su horario habitual, aunque lo harán en menor número de los que operan a diario, por lo que se ha reiterado ese llamamiento a la colaboración ciudadana ante "una situación excepcional", que retornará a la normalidad durante la noche del miércoles.

SIETE MANIFESTACIONES DE HUELGA EN LA PROVINCIA

La huelga general de este 11 de noviembre se desplegará en la provincia gaditana a través de siete manifestaciones en diferentes puntos de Cádiz. En concreto, habrá convocatorias en la capital, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Rota, Sanlúcar de Barrameda, La Linea de la Concepción y Algeciras.

En esta jornada, las manifestaciones serán en tres franjas distintas de horas. Así, a las 11,00 horas se realizarán las concentraciones de Sanlúcar, en Puerta Jerez, y en la Plaza del Arenal de Jerez de la Frontera.

En El Puerto se ha llamado a la movilización desde las 12,00 horas en la Plaza de la Noria, y a la misma hora en la Plaza Alta de Algeciras.

Ya por la tarde, la hora fijada son las 18,00 horas, con convocatorias en la avenida de las Cortes de Cádiz, en el Castillo de Luna en Rota y en la frontera con Gibraltar en La Línea.

Además, a las 06,00 horas hay una convocatoria estudiantil en la puerta de la Facultad de Filosofía y Letras en Cádiz capital, donde también habrá concentraciones a las 10,00 horas en la Plaza del Palillero, donde el 2 de octubre se estableció la acampada del Sindicato de Inquilinas en la ciudad, y a las 11,00 horas en la Delegación Territorial de Educación de la Junta.