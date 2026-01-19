La sesión del COAC suspendida este lunes por el accidente de Adamuz (Córdoba) se celebrará el 28 de enero

Archivo - Fachada del Gran Teatro Falla de Cádiz. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz, de forma consensuada con los colectivos y las agrupaciones afectadas, ha decidido trasladar la sesión del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) suspendida este lunes 19 de enero al próximo miércoles 28 de enero, después de que fuera cancelada en señal de respeto por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). La jornada se celebrará a partir de las 20,30 horas, media hora más tarde del horario habitual, y servirá para cerrar la fase de preliminares del certamen, siendo válidas para esta nueva fecha las localidades adquiridas para la sesión suspendida.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, para hacer posible esta solución, el concurso de juveniles pasará a contar con tres semifinales en lugar de las dos previstas inicialmente. El miércoles 28 de enero será la primera semifinal juvenil, en la que participarán cinco agrupaciones de las nueve iniciales, de manera que las cuatro restantes actuarán en una tercera semifinal, que se celebrará el viernes 30 de enero. Ambas sesiones comenzarán a las 16,00 horas y no a las 17,00 horas. La sesión del 29 de enero se mantiene con los nueve grupos iniciales y en el horario previsto, a las 17,00 horas.

De esta manera, la primera sesión de cuartos de final de la categoría de adultos, del día 30 de enero, comenzará a las 20,30 horas. Las personas que habían adquirido entradas para la primera semifinal de juveniles podrán acceder con ellas tanto a esa función como a la tercera semifinal.

En la reunión celebrada en la tarde de este lunes con los colectivos y las agrupaciones afectadas, el Ayuntamiento se ha comprometido a estudiar la posibilidad de asumir algunos de los gastos que han tenido las agrupaciones este lunes a consecuencia de la suspensión de la función. Además, los colectivos también se han comprometido a sufragar algunos de estos gastos con fondos propios.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, y la teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, han agradecido a los colectivos y a las agrupaciones su colaboración en la búsqueda de una solución y especialmente, a la Asociación de la Cantera, por el esfuerzo para cambiar el certamen juvenil. Asimismo, también ha puesto en valor el compromiso del personal técnico del Gran Teatro Falla, ya que también ha aceptado realizar un esfuerzo extraordinario para compatibilizar las sesiones de juveniles y adultos.