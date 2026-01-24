La Sierra de Grazalema (Cádiz) amanece cubierta de nieve. - EMA INFOCA

CÁDIZ 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sierra de Grazalema (Cádiz) ha amanecido este sábado cubierta de nieve. En concreto, la nieve se ha adueñado del Puerto del Boyar (1.103 m), según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) y la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) en su cuenta oficial de 'X'. "Un puerto de montaña muy popular entre ciclistas por su exigente ascenso y también por sus vistas panorámicas de la Sierra del Pinar y del Endrinal".

Cabe recordar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado, 24 de enero, el aviso naranja por oleaje en las provincias de Almería y Cádiz, donde también permanecerá activo el aviso amarillo por viento con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Además, la nieve llegará a Andalucía, dejando avisos de nivel amarillo en Jaén y Granada, provincia en las que también se ha decretado el mismo nivel de alerta por viento y fenómenos costeros.

Así, en la provincia de Cádiz el aviso por oleaje se mantendrá en nivel amarillo hasta las 15,00 horas en el litoral y el Estrecho. A partir de esa hora, el aviso pasará a nivel naranja hasta las 20,00 horas, momento en el que volverá a descender a amarillo hasta la medianoche.

En estas zonas se prevé mar combinada del oeste con olas de entre cinco y seis metros, así como vientos del oeste o noroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), que podrán alcanzar puntualmente entre 62 y 74 km/h (fuerza 8), especialmente mar adentro. En cuanto al viento, en estas dos comarcas gaditanas se esperan rachas de hasta 80 km/h, lo que obligará a mantener activo el aviso amarillo hasta las 16,00 horas de este sábado.

Asimismo, en Almería el aviso naranja por fenómenos costeros entrará en vigor esta medianoche y concluirá a las 6,00 horas, momento en el que este aviso pasará al nivel amarillo manteniendose hasta las 18,00 horas de este sábado en las comarcas de Poniente y Almería Capital y el levante almeriense. En estas zonas se esperan viento del oeste de 60 a 70 km/h (fuerza 8) y olas de tres a cuatro metros, que con el descenso del aviso la previsión pasará a vientos de 50 a 60 km/h (fuerza 7).

De igual modo, el viento será otro de los protagonistas de la jornada en la provincia, con avisos amarillos activados en Poniente y Almería capital y el Levante almeriense hasta las 12,00 horas de este sábado. Asimismo, la alerta se extenderá al Valle del Almanzora y Los Vélez, así como a Nacimiento y Campo de Tabernas, desde el final de la jornada de este viernes y hasta la medianoche del sábado. En todas estas zonas se esperan vientos de componente oeste con rachas máximas de hasta 70 km/h.

En cuanto a la nieve, por segundo día consecutivo mantendrá activos los avisos en algunos puntos de Andalucía. En concreto, en la provincia de Jaén la alerta afectará a la comarca de Cazorla y Segura hasta las 12,00 horas de este sábado, al igual que en la comarca granadina de Guadix y Baza. En el caso de la zona jiennense, se prevé una acumulación de nieve de hasta cinco centímetros en 24 horas por encima de los 800 metros de altitud, mientras que en la granadina se esperan acumulaciones de hasta dos centímetros en 24 horas a partir de los 1.000 metros.

También, en las tierras granadinas, el viento y el oleaje dejarán activos las alertas de nivel amarillo en la costa. El viento prolongará la alerta hasta las 8,00 horas, con rachas máximas de componente oeste de hasta 70 km/h, mientras que los fenómenos costeros se mantendrán activos hasta la medianoche de este sábado. En este litoral se esperan vientos del oeste de entre 50 y 60 km/h (fuerza 7) y olas de hasta tres metros.