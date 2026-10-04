El Sindicato de Inquilinas de Cádiz anuncia que levantan acampada tras la movilización del sábado

Archivo - Acampada en la plaza del Palillero de Cádiz. - SINDICATO DE INQUILINAS DE CÁDIZ

CÁDIZ 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Inquilinas de Cádiz ha anunciado que desde la noche del sábado, 3 de octubre, levantan la acampada que permanecía en la Plaza del Palillero en solidaridad con el caso Maricarmen y en protesta por la caída de los dos reales decretos de vivienda.

De este modo, a través de sus canales oficiales, el sindicato ha precisado que tras la manifestación del pasado sábado levantan acampada. Al hilo, han precisado que las personas que permanecen en dicha acampada no están vinculadas al sindicato.

En relación, las personas que permanecen en la acampada han pedido a los dueños de las pertenencias que aún permanecen en la Plaza del Palillero que las recojan. "Si has dejado tus cosas en la acampada, pasa por el Palillero", han agregado.

En contexto, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Cádiz, María Peñalver, ha definido como un "absoluto desborde" la asistencia a la manifestación de la capital tras conocerse el pasado viernes 2 la caída de los dos reales decretos ley por la vivienda en el Congreso.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz del sindicato ha agradecido la asistencia de 10.000 personas --3.500 según la Subdelegación del Gobierno a través de la FCSE-- que se han dejado "la voz y el cuerpo" para gritar desde la Plaza San Antonio hasta el Consistorio gaditano "al carajo el rentismo".

"Han sido 10.000 personas las que han venido hoy gritando que las casas van a volver a ser para vivir y no para especular", ha apostillado Peñalver, al tiempo de asegurar que el "objetivo claro" es la huelga general.