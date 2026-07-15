Sumar celebra la caída de la Verja de Gibraltar pero señala que "no solucionará los problemas de la comarca"

Transito libre de control en el día oficial de demolición de la Verja de Gibraltar. - Rocío Ruz - Europa Press

CÁDIZ 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Sumar por la provincia de Cádiz, Esther Gil de Reboleño, ha celebrado la caída de la Verja de Gibraltar, aunque ha añadido que "este acuerdo no es suficiente" y "no solucionará los problemas de la comarca".

"Es una buena noticia, hoy toca compartir la alegría del pueblo linense y deseamos que el acuerdo entre España y Reino Unido sea un punto de inflexión", ha afirmado en una nota Gil de Reboleño, que ha asegurado que "este hecho histórico ha sido posible gracias al trabajo del Gobierno progresista, que ha demostrado que, frente a los gritos y al ruido, prefiere dialogar y llegar a acuerdos históricos que mejoran la vida de la gente".

No obstante, ha apunntado que "este acuerdo no es suficiente", ya que La Línea de la Concepción "registra más de un 25% de paro y uno de los niveles de renta más bajos de todo el Estado", por lo que ha apostado por "ampliar las medidas sociales y económicas para evitar que La Línea se convierta en un paraíso para los especuladores y, sobre todo, para que La Línea y el Campo de Gibraltar dejen de estar a la cola del país en desempleo y servicios públicos".

A juicio de Sumar, el acuerdo "resuelve cuestiones prácticas" importantes para los linenses, como el tránsito diario, pero ha reclamado "oportunidades para La Línea, para acabar con el paro estructural, la desigualdad, la ausencia de conexión ferroviaria o la falta de vivienda asequible, que son problemas que la ciudad arrastra desde hace décadas".

Con respecto al Tratado, ha asegurado que Sumar vigilará que se garantizan los derechos de las 15.000 personas trabajadoras que cruzan la Verja a diario, exigiendo "equiparación de pensiones y prestaciones de los transfronterizos con el resto de trabajadores españoles, frente a los contratos a cero horas y la doble imposición", así como "protección específica para las mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados sin contrato en Gibraltar o la homologación de títulos profesionales y medidas frente al dumping fiscal que asfixia al pequeño comercio y la hostelería de La Línea".

Para Sumar, "la gran urgencia es la vivienda", ya que los precios de alquiler y venta en La Línea "ya han subido cerca de un 20% en el último año". "La Línea no puede ganar la frontera y perder sus casas", ha asegurado la formación política, que ha reclado "medidas urgentes contra la especulación y la burbuja inmobiliaria y una protección real del acceso a una vivienda digna para la población linense ante la presión de la población flotante gibraltareña".

Igualmente, ha demandado la llegada del ferrocarril, la ampliación de los servicios públicos y un nuevo uso para el antiguo hospital del barrio de San Bernardo, "para que La Línea pueda dejar atrás tantos años de olvido y desigualdad".

Finalmente, ha apuntado al reconocimiento de la singularidad fronteriza de La Línea, porque "aunque la Verja caiga, las desigualdades permanecen y corren el riesgo de agravarse y La Línea necesita el reconocimiento institucional que Sumar ha solicitado al Congreso, con participación ciudadana e institucional".