El SUP critica "desprecio del Gobierno" al enterarse de la llegada del Open Arms a Algeciras por la prensa

Actualizado 27/12/2018 11:53:59 CET

ALGECIRAS (CÁDIZ), 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha afirmado que el Ministerio de Interior "menosprecia y desprecia" a la Policía de Algeciras (Cádiz)", ya que "este viernes al parecer atraca el buque 'Open Arms, con más de 300 migrantes recogidos a miles de kilómetros de las costas españolas y de todo ello se tiene conocimiento a través de los medios de comunicación, sin que hasta el momento se haya recibido en la Comisaría de Algeciras ninguna comunicación oficial al respecto".

En una nota, el SUP ha recordado que lleva "luchando activamente durante meses por normalizar la situación en el Campo de Gibraltar respecto a la seguridad ciudadana y por ende a la imagen de la comarca que se proyecta". "Denunciamos a la vez que queremos dar a conocer a la opinión pública la realidad de la situación, que no es otra que la total y absoluta dejadez y desprecio por parte de las administraciones", ha añadido.

Asimismo, ha criticado que "estando en unas fechas de gran complejidad por sus características de seguridad, estando en alerta 4 antiterrorista y con una parte de la plantilla disfrutando de vacaciones, surge la ocurrencia de que llegue a estas costas el citado buque".

En este sentido, ha añadido que "es obvio" que a esas personas las va a recepcionar y las va a instalar la Policía Nacional de Algeciras, "la misma que hasta el día de hoy no sabe más que por la prensa de los acontecimientos futuros, que no dispone de los medios de protección adecuados, que no tiene vehículos para realizar su trabajo, que el verano pasado tuvo que renunciar a vacaciones por la avalancha de emigrantes y las misma a la que no se le ha reconocido el gran trabajo realizado durante este año contado con la precariedad de la plantilla".

El Sindicato Unificado ha señalado que la semana pasada se reunieron con el subdelegado del Gobierno, "que mostró su sorpresa al desconocer la situación tan lamentable en la que se encuentra la Policía en la Comarca". Además, han pedido oficialmente que se catalogue al Campo de Gibraltar como "zona de especial singularidad, dedicándole de ese modo el respeto que la comarca y sus trabajadores se merece".