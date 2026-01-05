Suspendida la búsqueda por aire de los dos desaparecidos el 30 de diciembre al salir a pescar desde Chipiona (Cádiz)

Archivo - Una embarcación de Salvamento Marítimo en aguas de Sanlúcar de Barrameda en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz ha comunicado que se ha suspendido la búsqueda activa por aire de las dos personas desaparecidas el pasado 30 de diciembre de 2025 cuando salieron a pescar desde Chipiona, aunque se continúa con el dispositivo por mar.

Como ha indicado el Instituto Armado, "a pesar de todos los esfuerzos", la búsqueda ha sido "infructuosa", con fenómenos meteorológicos adversos que han complicado en estos días las labores para localizar a los desaparecidos, una actividad que no ha cesado hasta el momento.

Los dos desaparecidos se encontraban embarcados y con ubicación fuera del mar territorial, a unas 40 millas naúticas. Desde que se tuvo conocimiento de los hechos el pasado martes 30 de diciembre, se activó por parte de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y la Capitanía Marítima de Cádiz un dispositivo de búsqueda por aire y por mar.

Así, debido al tiempo pasado y el temporal que ha azotado la zona por el paso de la borrasca Francis, se ha suspendido la búsqueda activa por aire, continuando con el dispositivo por mar.

Según informaron fuentes del Ayuntamiento de Chipiona este domingo, los desaparecidos serían un hombre de 44 años, vecino de Sanlúcar de Barrameda, y otro hombre de 40, vecino de la localidad chipionera.